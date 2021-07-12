饒舌歌手在車上和友人直播，沒想到聊天聊到一半，竟然槍響連連，歌手滿臉是血，過程中，歌手似乎對著鏡頭呼救但最終仍斷氣，這段死亡直播就整段被播送出去，當場嚇壞歌手的友人。

21歲饒舌歌手直播時竟遭人開槍射殺。（圖／翻攝自indianredboy IG）

據《今日俄羅斯》和《CBS新聞》報導，來自加州的21歲饒舌歌手「Indian Red Boy」，本名李維拉（Zerail Dijon Rivera），他在8日事發當日下午4點左右，坐在自己車上駕駛座和網紅Kapone一起直播，然而就在2人互相開玩笑聊天的同時，李維拉身邊竟傳出好幾槍槍響。

從直播畫面看到，李維拉臉部遭子彈擊中，他在倒下前還試圖向直播另一頭的好友求助，但滿臉是血的他根本無力發出任何求救聲。當警方獲報抵達現場後，李維拉已經死亡。

警方透露，李維拉身上有多處槍傷，依據影片，估計至少中了12發子彈，但嫌犯早在員警趕到現場前逃離，做案動機仍有待釐清，初步研判，可能涉及幫派糾紛。據悉， 李維拉的IG上PO出他舉槍和比著當地幫派的手勢，據報導，這起槍擊事件可能和他發布影射黑幫的影片有關，且影片中的手勢和動作都疑似是對幫派的「不尊重」，因此李維拉才會慘遭暗殺。

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