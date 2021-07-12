拜登政府祭出新一輪針對各大產業反壟斷行為的行政命令，其中對科技巨頭的反壟斷打擊更是強勢而來，但隨著上周美股主要指數繼續創高，本周一(12日)盤前道瓊期指反而回檔超過百點，那斯達克100指數期貨微漲，本周將由銀行股打頭陣，迎來第二季度財報季開跑。美股周一開盤下跌33.41點、以34836.75點開出，一度擴大至百點，近日正式完成太空旅遊測試的維珍銀河上漲超過2%後，馬上翻黑狂跌超過10%。

截至台灣時間12日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌70.60點或0.20%、暫報34799.56點；標普500指數下跌2.43點或0.056%、暫報4367.12點；那斯達克指數上漲35.82點或0.24%、暫報14737.74點；費城半導體指數上漲20.67點或0.63%、暫報3299.06點。

5大科技巨頭全面上揚，電動車大廠特斯拉股價上漲2.22%、暫報671.55美元。台積電ADR股價下跌0.40美元或0.33%、暫報120.16 美元；聯電ADR股價上漲0.10%、暫報9.54美元。

英國億萬富豪、維珍銀河公司（Virgin Galactic）布蘭森（Richard Branson）11日搭乘自家太空船團結號到達86公里高度，也就是美國國家航空暨太空總署（NASA）認定地球與太空交界處後，順利返回地球，並在超出邊界後體驗4分鐘失重，並俯瞰地球樣貌，搶先在亞馬遜創辦人貝佐斯之前前往太空，並證實太空旅遊的可能性，替人類前往太空再邁出重要一步。然而，維珍銀河盤前一度大漲10%，開盤上漲超過2%後，隨即翻黑重挫超過1成。