一般而言，外送員若是送錯餐點，不是對客人道歉，就是退錢，但高雄一名女網友卻遇到一名超扯的外送員，叫便當變成收到冰品，對方竟理直氣壯回答：「妳今天就吃冰吧！」、「冰比較貴」，一連串奇葩回答讓原PO哭笑不得，網友看到2人對話截圖都笑翻。

外送員便當送錯變冰品，硬要月事來的女網友吃冰。（示意圖／中時資料照）

原PO把她與超扯送員的對話截圖貼上臉書社團「爆廢公社」，對話中可見，外送員送錯餐點後跟女客人道歉：「我送反了，你今天吃冰吧！」，原PO一頭霧水「所以要再等等嗎？我是吃健康餐盒！」，外送員不予理會繼續說「他的餐送成你的，我送反了」。

可是原PO堅持要換回自己點的餐點：「換回來，我還沒吃飯」，沒想到外送員竟然回答：「我不知道路了」，然後接著說：「他的冰品很補，還有飲料」。原PO聽後當場傻眼強調：「我還沒吃飯，而且我月事來，不吃冰！」

外送員見原PO不接受他的建議改吃冰品，於是雙手一攤「妳打電話客訴吧！」原PO沒辦法只好要求退錢，不料外送員卻回答：「我身上只有18塊，先退妳」，接著補上一句「冰品比較貴」，讓原PO不禁爆氣：「我不吃冰啊，不是貴不貴的問題！」

許多網友看完笑翻，紛紛留言「這外送員神邏輯」、「這算是不負責任中的負責任了」、「很想了解到底什麼冰是補的，可以來一份嗎」、「一直推銷冰品是怎樣」、「前一個客人沒發現送錯嗎」、「肚子餓還叫我吃冰，我會爆炸」、「難道是傳說中的四物靈芝人篸延年易壽冰？」