永齡基金會及台積電與上海復星簽約採購1000萬劑BNT疫苗，行政院發言人羅秉成強調，政府不可能擋BNT疫苗、不買BNT疫苗。國民黨主席江啟臣今天晚間在臉書列出這段時間疫情指揮中心的言論，並表示，事實就是民進黨阻擋民間自救的機會。

江啟臣指出，回顧鴻海創辦人郭台銘宣布要捐疫苗至今，衛福部長陳時中5月29日在立法院堅稱「BNT原液在中國分裝」，事後證明是謠言。6月1日指揮中心專家小組李秉穎說，「鴻海採購的這批疫苗快到期」，事後證明也是謠言。

接著6月2日陳時中稱「鴻海缺原廠授權書」拖延10日後改口成「原廠出貨證明」。6月3日陳時中稱「我敢說疫苗現在幾乎買不到」，6月18日郭台銘明確點名，「有消息傳來民進黨不同派系間有不同的意見」。

江啟臣批評，蔡政府疫苗採購的真相就是「拿錢不辦事」、「黨意凌駕民意」、甚至「說謊掩蓋真相」。

江啟臣說，現在中央政府是民進黨在執政，民進黨有權核准疫苗進口，民進黨更是掌握國家預算340億。如果民間可以在政府層層阻擋下，用3個禮拜的時間完成採購1000萬劑的疫苗，為什麼政府做不到？只有一個原因，「那就是政府無能！」

江啟臣表示，民間終究能力有限，全世界還有很多疫苗，等著政府去搶，與我們臨近的越南6月與BNT簽約，7月就陸續到貨，就在民進黨大肆宣傳國際沒有疫苗的同時，全世界陸續都拿到疫苗。

江啟臣說，現在民間協力模式確定，管道確定，民進黨應該收起政治防疫的心態，不要想著別人做得比你好、比你快就要卡，「國民黨執政縣市將會循相同管道，相同模式採購疫苗，為全民再拚500萬劑BNT疫苗採購。」