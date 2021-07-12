桃警防報復性出遊，連續9天大執法。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃警防報復性出遊，連續9天大執法。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

微解封即將於13日登場，許多民眾已蠢蠢欲動，桃園市交通大隊統計，5月中旬三級警戒一發布，交通事故下降到僅剩過去一半，但第3周開始每周微幅上升，顯見民眾外出致交通事故有增加，13日起將連續9天強力執法，呼籲民眾遵守各項交通規範，避免健康及荷包受損。

桃園市警局交通警察大隊統計，今年5月第三級警戒管制發布至今共10周，對比發現，前5周A2事故總數較後5周下降35％、也比去年同期少3成，尤其自發布後第1周逐漸下降，至第2周到最低點，幾乎只剩過去一半，但第3周起，每周上升近10％，顯見民眾外出情形及交通事故有增加趨勢。

交通大隊指出，近3年的1月、3月、7月及10至12月是桃園事故高峰期，加上13日起微解封，適度鬆綁部分管制措施、開放戶外活動，恐將有一波報復性出遊人潮，預期可能造成交通事故遽增，因此桃園市警局以「強化疏導」、「精準執法」為微解封的交通工作重點，規畫7月13日起至7月21日止，執行連續9天的「安道防故」專案勤務。

桃園市警局表示，觀察桃園通勤主要幹道(台1線、台4線、捷運施工路段及國道各交流道周邊聯絡道路)、風景遊憩區(竹圍漁港、永安漁港、大溪老街、角板山台7線沿線、石門水庫、小人國、六福村、置地廣場)及各大型購物中心，近一周來車潮有明顯增加趨勢，為避免造成交通壅塞，將於微解封後，強化上、下班尖峰時段及例假日疏導管制措施，並預置線上警力處理突發事故，確保交通秩序與順暢。

為避免車潮湧現後造成違規亂象，也規畫各區10大多事故路口落實精準執法工作，以重點投入警力的方式，在容易疏於注意交通安全規則的道路上，提高市民警覺，達到防制交通事故的目的。警方提醒民眾，縱然管制措施鬆綁，目前疫情警戒仍維持第三級，應注意配合防疫措施，切勿鬆懈，並遵守各項交通規範，避免健康及荷包受損。