我國邦交國海地，因總統摩依士遭暗殺，暫代職權的總理又鬧雙包，社會陷入嚴重動盪。美國11日派遣一支技術小組前往海地，評估該國的安全等需求。

摩依士遇刺後，當地發生零星暴力事件，海地當局曾向美國求援，希望美軍協助前往平息騷亂、保護重要基礎設施，但遭到華府拒絕。

美國一位資深官員告訴路透社，不清楚哪些機構派員進駐技術小組，但該團隊計畫在返美時向拜登總統報告，美國之後才會再就因應海地情勢的做法，做出最後決定。官員並表示，美國還將就海地動亂與區域夥伴及聯合國進行磋商。

美國先前承諾，會派聯邦調查局（FBI）和國土安全部官員前往海地，協助調查摩依士命案。據美國媒體報導，這群官員已在11日抵達海地，正在判斷能對調查進行何等協助。美媒引述官員談話再度重申，美國不會向海地提供軍事援助。

英國廣播公司（BBC）則報導，美國代表團將與3位海地政治人物會晤，3人都聲稱，自己才是該國的合法領導人。他們分別是摩依士遇刺後，獲得美國與聯合國承認的臨時總理喬塞德、由參院推舉的參院院長龍柏、以及摩依士在身亡前一天，為了取代即將下台的喬塞德，而任命的新臨時總理人選─衛生部官員亨利。