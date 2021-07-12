鑑於新冠肺炎疫情惡化，印尼央行12日下修2021年經濟成長預測，預期國內生產毛額（GDP）將擴張3.8％，相較於先前預估的成長4.1％至5.1％。印尼央行總裁瓦吉尤（Perry Warjiyo）強調，最新預測取決於現行的封城防疫措施奏效。