疫情惡化 印尼下修2021年經濟成長預測 22:562021/07/12 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於新冠肺炎疫情惡化，印尼央行12日下修2021年經濟成長預測，預期國內生產毛額（GDP）將擴張3.8％，相較於先前預估的成長4.1％至5.1％。印尼央行總裁瓦吉尤（Perry Warjiyo）強調，最新預測取決於現行的封城防疫措施奏效。 《國際金融》疫情衝擊 印尼大降GDP估值、泰國也看衰 疫情衝擊！5月受僱員工人數 薪資呈「雙降」 #疫情惡化 #下修 #經濟成長預測 #印尼 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《百貨股》疫情引爆網購需求 富邦媒6月營收寫次高 17:412021/07/12 財經 《類股》疫情衝擊 超商雙雄6月營收同步下滑 08:542021/07/12 財經 機構：估大陸Q3再降準1～2次 2021年經濟增長8.8％ 16:472021/07/12 財經 Delta變異株加劇第3波疫情 南非持續封城到月底 11:332021/07/12 國際 南韓第4波疫情來勢洶洶 今年經濟保4無望 20:392021/07/12 國際 G20：Delta變種病毒拖累全球經濟 04:102021/07/12 財經焦點 散戶穩中求利 金融科技股票 三家適長投 04:102021/07/12 金融．稅務 花蓮東大門夜市明重啟 攤商：疫情下的一線曙光 12:152021/07/12 生活 疫情下的暑假 八里療養院醫師教你與孩子建構防疫新生活 15:012021/07/12 寶島 《國際經濟》G20無具體作為 全球抗疫仍是漫漫長路(2-2) 08:032021/07/12 財經 遲遲未解封… 壽險新契約保費 再現懸崖 04:102021/07/12 財經要聞 財經熱門新聞 歐盟擬對航運課碳稅 業者緊張 - 財經 - 工商 崩潰快了…全球股市誰最危險？謝金河曝這區4大警訊 - 財經 晶片荒鬧到2023？ 陸行之3點分析：半導體通膨要來了 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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