美國解封後經濟強勁復甦，加速物價升溫壓力，經濟學家預期，美國通膨與利率將逐步攀升至20年來新高水準。

《華爾街日報》調查經濟學家意見，預期2021至2023年核心個人消費支出（PCE）物價指數（不計波動較大的食品與能源項目），平均年增幅達2.58％，寫下1993年來最高紀錄。

經濟學家預期，2021年第四季核心PCE將年增3.2％，2022年與2023年的核心PCE升幅將較為緩和，年增率略低於2.3％。

Naroff Economic總裁納羅夫（Joel Naroff）表示：「美國目前處於過渡階段，我們正逐漸走向過去20年來不曾出現的高通膨與高利率時期。」

《華爾街日報》在7月2日至7日訪查64家企業、學術單位與金融機構，得出以上結果。

根據美國商務部公布，5月核心PCE物價指數年增3.4％，創下1990年代初期以來最大升幅。

倘若經濟學家的預測正確，聯準會（Fed）官員可能得提前升息，或是加大升息力道，以控制通膨。

聯準會偏好的通膨衡量指標—包含食品與能源的PCE，5月數據為年增3.9％，幾乎是聯準會2％通膨目標的兩倍。

聯準會近日重申2021年通膨揚升只是暫時現象，物價走揚是因為供給瓶頸、勞工短缺，以及經濟自疫情反彈的其他「暫時性因素」所致。根據聯準會6月會議紀錄顯示，多數官員認為未來兩年通膨將降至2％左右。

聯準會6月召開例會時，多數官員預期2023年開始升息，但部分官員希望2022年便調高利率。根據《華爾街日報》調查，58％的受訪者認為央行要到2022年下半年或更晚，才會啟動升息循環。

高通膨影響經濟諸多層面，消費者恐發現家庭預算吃緊，較高的借款成本可能衝擊股價，並讓企業較難規劃長期投資。