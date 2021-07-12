澳大利亞與中國關係近幾年來持續惡化，甚至在民調中有42%澳洲人認為中國與澳洲會開戰。陸媒認為，澳洲人長期以來對中國的不安與恐懼感源自於澳洲籍的媒體大亨梅鐸，他的傳媒帝國掌握大量網路與電視媒體，同時控制澳洲7成紙媒，包括病毒出自武漢實驗室等反華言論，幾乎都是出自他手下的媒體。

陸媒《觀察者網》特約作家撰文表示，梅鐸才是全球反華輿論背後的大佬。而這個名字對中國人並不陌生，他旗下的星空傳媒曾經是大陸《鳳凰衛視》的創始股東，控制在手中的新聞集團包括《華爾街日報》、《太陽報》、《澳大利亞人報》等印刷媒體品牌，以及《福斯新聞》與《天空新聞》等電視媒體。此外，梅鐸還有一個華人前妻鄧文迪。

前澳大利亞陸克文在推特上發文指出，疫情下澳洲地方媒體經營困難，梅鐸趁機又收購了百餘家地方媒體，更強化了他的媒體帝國實力。(圖／推特@MrKRudd)

文章說，梅鐸對澳大利亞媒體的權力尤為凸顯，他掌控著澳大利亞70%的印刷媒體，在這些澳大利亞媒體中，很難看到對中國的客觀報導，其中「新冠病毒來自武漢實驗室」，最早也是新聞集團所轄的澳大利亞媒體散播出來。

文章指出，中澳關係如今處於冰點，但很少人知道這後面有梅鐸執掌的新聞集團的推波助瀾。中國駐澳大利亞使館公使王晰甯曾經抱怨，疫情初期澳大利亞人曾經籌集醫療物資支持中國抗疫，但從未見澳洲媒體報導，反而只挑陸企囤積防疫物資等負面消息。而澳大利亞疫情肆虐後，中國協助澳大利亞企業在華採購防疫物資，澳大利亞的媒體們依然未做報導，這些做法對中國形象造成很大傷害。

文章指出，梅鐸擁有澳大利亞70%的印刷媒體，影響力排名前10的報紙中，8家在他的掌控下，尤其是發行量最大的全國性日報《澳大利亞人報》，《天空新聞》和人氣最高的網站《澳大利亞新聞網》，也歸梅鐸所有。它們不只竭力渲染「中國威脅」與涉港、涉疆、孔子學院等話題，甚至炒作中國以政治獻金干預澳大利亞政治，或介入媒體運作及學術活動等等。以至於許多澳大利亞的華人認為，如果不展示對北京的敵意，就可能被懷疑是中國間諜。

文章表示，「新冠病毒來自武漢實驗室」最早在去年5月由梅鐸新聞集團轄下《每日電訊報》散播，聲稱獲得文件證明中國壓制或銷毀武漢病毒所資料庫，試圖掩蓋與病毒相關證據，並暗示文件來自「五眼聯盟」的內部情報。後來證實這份文件與五眼聯盟情報文件無關，只是公開訊息所編纂的參考資料。但《澳大利亞人報》再次引述美國國務院研究員的話稱，武漢病毒所有3名員工在疫情大流行開始的2019年11月以前就已發病。相關消息也被中國衛生當局所否認。

該文指出，此外，梅鐸旗下媒體與出版社持續煽動英美等國對華負面情緒，很可能來自於在中國發展不如其意所致。他曾購入《星空傳媒》來參與籌建《鳳凰衛視》，買斷《青海衛視》時段試圖更換台標以繞過監管，實現《星空傳媒》部分節目曲線落地，因觸碰紅線而被叫停。此後，新聞集團在內地的業務逐漸受阻，他因此2010年8月決定結束在華資產，將亞洲的發展中心轉移到印度。

文章最後說，梅鐸也利用媒體力量介入英、美、澳的政治與選舉，也被指控多次參與澳大利亞政府更迭。而利用媒體操弄政治，已引起美、英、澳等多個國家的政治混亂、社會分裂，並持續推動社會的反智浪潮和右翼勢力的崛起。這些國家民眾對他的憤怒正在醞釀，早晚會將他和他的新聞集團吞噬。