2021年中職選秀會圓滿落幕，157名待選球員最終只有37人雀屏中選，對於此次選秀結果，5支球隊總教練幾乎都感到十分滿意，統一獅隊「餅總」林岳平更打到90分的高分。

此次選秀富邦悍將、樂天桃猿各選8人，中信兄弟、獅隊及味全龍都只挑7人。獅隊在首輪挑走前旅美投手胡智為後，次輪起都選高中新秀，選進平鎮高中捕手張翔、穀保家商投手劉志宏，楊竣翔、謝修銓則盼他們補齊陣中中線較不足之處。

談到選擇在次輪選走張翔，林岳平表示，球隊評估羅暐捷的現況恐難在2年內達到一軍捕手的強度，因此就選擇張翔，羅暐捷很可能調動守位，「期待張翔成為未來主戰捕手。」

富邦悍將在今年選秀會挑了8人。（中職提供）

握有狀元籤的富邦此次共選了8人，總教練洪一中也對選秀結果感到滿意，直呼：「OK啦！」他表示，到第四輪為止都是百分之百，這樣算下來沒有什麼意外，也有選到想選的人。

談到在次輪選擇王苡丞而非外界呼聲高的曾仁和，洪總說：「大家一致認同他（王苡丞）是不錯的選手，覺得第2輪不選，第3輪就選不上。」

握有第2順位的桃猿挑走8人其中有5名投手，總教練曾豪駒認為這次待選名單中投手深度較厚，因此主要針對投手去做選擇，「有接近我們推演的順位，還算滿意，就差了王苡丞，如果在前面順位能選到他會更完美。」他也為此次選秀結果打了80分的分數。

中信兄弟在今年選秀會上挑了7人。（中職提供）

兄弟此次選了3投、1捕、2內、1外野手共7人，總教練林威助表示，3名投手都是演練時想選的投手，「這次選秀蠻滿意的。」他認為，雖然呂彥青旅日時一軍機會較少，但他有3年旅日經驗，相信可以幫助到球隊陣容，他也十分期待次輪選進的陳志杰，「他算是高中數一數二，對他的天花板我們也是非常期待。」

味全龍在今年選秀會挑中7人。（中職提供）

最後順位的龍隊也對此次選秀結果感到滿意，總教練葉君璋表示，今年受疫情影響，球員資訊沒有很多，除了即戰力吉力吉撈．鞏冠（朱立人）首輪挑中，其他想觀察的選手都有選上，也讓他們開心擊掌慶賀。

「選擇朱立人除了旅外經驗外，他還是名很好的領導者，以新球隊來講，除了技術能力、經驗，還需要能協助隊友的球員。」葉總也提到次輪挑中的曹祐齊，「以目前來看是看上他的運動能力，我認為他的變化球算是很頂尖，直球也有一定水準，我認為他將來可以成為味全主力先發投手。」