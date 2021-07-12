西班牙斥資43億歐元 投資電動車 22:592021/07/12 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙計劃在電動車領域投資43億歐元（約51.1億美元），經費主要來自歐盟復甦基金。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）12日表示，這起國家投資計畫將涵蓋整個電動車生產鏈，由開採鋰礦、組裝電動車電池，再到生產電動車。 大美人關之琳躺床首公開閨房 6億豪宅有落地窗看海景超氣派 疫情加上國家標準推力 陸電動兩輪車迎新一輪快速成長 #電動車 #億歐 #西班牙 #桑切斯 #元投資 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 廣汽投資人民幣8億 將與華為聯合開發智慧純電SUV 10:502021/07/12 財經 財部百億創投計畫 提前達陣 04:102021/07/12 財經要聞 借用宋仲基《阿斯達》150億場地 姜鎬童《大逃脫4》製作費再破紀錄 19:392021/07/12 娛樂 豪砸近3000億 黑水創辦人想建私人部隊 自製軍武 15:462021/07/12 軍事 開發金控6月獲利32.01億 上半年稅後獲利169.56億 18:412021/07/12 財經 風險偏好抵銷景氣降溫擔憂 資金回流美股資產 19:052021/07/12 財經 東台6月合併營收創今年單月及同期新高 12:132021/07/12 財經 《國際產業》越南Vinfast開始在北美和歐洲營運 17:412021/07/12 財經 群益證券本周看好電動車、星鏈概念等四類股 09:012021/07/12 財經 歐洲熱浪發威 俄7月平均氣溫比往年高10度 20:482021/07/12 國際 炒完鋼鐵、航運後 散戶緊盯下一波噴發股 00:042021/07/12 財經 財經熱門新聞 歐盟擬對航運課碳稅 業者緊張 - 財經 - 工商 崩潰快了…全球股市誰最危險？謝金河曝這區4大警訊 - 財經 晶片荒鬧到2023？ 陸行之3點分析：半導體通膨要來了 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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