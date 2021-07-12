西班牙計劃在電動車領域投資43億歐元（約51.1億美元），經費主要來自歐盟復甦基金。西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）12日表示，這起國家投資計畫將涵蓋整個電動車生產鏈，由開採鋰礦、組裝電動車電池，再到生產電動車。