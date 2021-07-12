沃爾瑪旗下印度電商巨擘Flipkart獲得軟體銀行等投資人注資36億美元，讓公司估值攀升至將近380億美元，不到3年時間估值便增加一倍。參與本輪募資的投資人還包括沃爾瑪，和新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）等。