沃爾瑪旗下度電商巨擘Flipkart 獲投資人注資36億美元 22:592021/07/12 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沃爾瑪旗下印度電商巨擘Flipkart獲得軟體銀行等投資人注資36億美元，讓公司估值攀升至將近380億美元，不到3年時間估值便增加一倍。參與本輪募資的投資人還包括沃爾瑪，和新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）等。 財部百億創投計畫 提前達陣 景氣明顯復甦 全球Q2產業併購額 季增15％ #億美 #Flipkart #注資 #沃爾瑪 #獲投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資重返大陸股市 亞股上週跌多漲少 19:392021/07/12 財經 散戶穩中求利 金融科技股票 三家適長投 04:102021/07/12 金融．稅務 大美人關之琳躺床首公開閨房 6億豪宅有落地窗看海景超氣派 17:072021/07/12 娛樂 《韓股》跟隨華爾街 韓股飆近2個月最大漲幅 16:162021/07/12 財經 豪砸近3000億 黑水創辦人想建私人部隊 自製軍武 15:462021/07/12 軍事 《金融》新興亞股上周黯淡 台股外資淨流出最多 16:332021/07/12 財經 《韓股》低接援兵到 韓股拚8周來單日最大漲幅 12:352021/07/12 財經 25款假挖礦真詐騙app曾上架Google Play 快查手機保安心 17:132021/07/12 科技 防疫利器 嘉榮獲贈兩座篩檢站 04:102021/07/12 地方新聞 風險偏好抵銷景氣降溫擔憂 資金回流美股資產 19:052021/07/12 財經 電子吹反攻號角 外資認錯大買聯電、台積電 20:122021/07/12 財經 財經熱門新聞 晶片荒鬧到2023？ 陸行之3點分析：半導體通膨要來了 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 泰豐布局全球拚明年虧轉盈 專訪馬述健：立誓奪回美國市場 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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