英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）11日搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船登上太空，該公司的股價也一併升空。維珍銀河的太空之旅6月獲得美國主管機關批准，帶動股價一路走高，2021年迄今股價累計大漲逾107％。

外資重返大陸股市 亞股上週跌多漲少
美股開盤跌百點 科技股不甩反壟斷上漲 維珍銀河急挫1成
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