英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）11日搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船登上太空，該公司的股價也一併升空。維珍銀河的太空之旅6月獲得美國主管機關批准，帶動股價一路走高，2021年迄今股價累計大漲逾107％。