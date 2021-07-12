億萬富豪布蘭森上太空 維珍銀河股價升空 22:562021/07/12 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）11日搭乘維珍銀河（Virgin Galactic）的太空船登上太空，該公司的股價也一併升空。維珍銀河的太空之旅6月獲得美國主管機關批准，帶動股價一路走高，2021年迄今股價累計大漲逾107％。 外資重返大陸股市 亞股上週跌多漲少 美股開盤跌百點 科技股不甩反壟斷上漲 維珍銀河急挫1成 #維珍銀河 #股價 #億萬富豪 #布蘭森 #升空 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 矽力-KY站上4000元 股價再寫新高 11:242021/07/12 財經 哥國傭兵受僱4公司 潛伏3個月 04:102021/07/11 話題觀察 富豪布蘭森搭自家飛船上太空 平安返回地球 10:032021/07/12 科技 Land Rover支援Virgin Galactic人類史上首次民間太空旅行 15:062021/07/12 汽車情報-汽車新聞 全球第一位 布蘭森搶先貝佐斯一步上太空 23:052021/07/11 財經 富豪布蘭森太空首飛成功 免費太空機票開放爭取 17:362021/07/12 科技 首場熱身賽爆冷 美男籃輸奈及利亞 04:102021/07/12 運動天地 布蘭森領先貝佐斯 成為登上太空第一位億萬富翁 11:522021/07/12 財經 維珍集團老闆布蘭森親自「征服宇宙」今晚搭乘團結號上太空 21:432021/07/11 國際 小班甜摟翹臀珍世紀復合被拍到了 爆計畫同居年底可望完婚 17:182021/07/12 娛樂 香奈兒N°5珠寶亙古永恆 瑪莉詠柯蒂亞紅毯時尚風華 18:372021/07/12 生活 財經熱門新聞 歐盟擬對航運課碳稅 業者緊張 - 財經 - 工商 崩潰快了…全球股市誰最危險？謝金河曝這區4大警訊 - 財經 晶片荒鬧到2023？ 陸行之3點分析：半導體通膨要來了 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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