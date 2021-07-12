德國6月躉售物價躥揚 創1981年10月以來最大單月升幅 22:572021/07/12 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據德國統計局Destatis 12日公布，6月躉售物價指數較一年前同期勁揚10.7％，創下1981年10月以來最大單月升幅，並高於4月的年增9.7％與5月的年增7.2％。6月石油產品價格飆漲37.7％，為躉售物價躥揚的推手之一。 觸亞鄰最低價 95無鉛升抵30元大關 上海復星售台積電BNT疫苗後 朱學恒吐一句心聲 #德國 #躉售物價 #躥揚 #統計局 #Destatis 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6月台灣金融風險指數 疫情風險中力求站穩 11:272021/07/12 財經 價量齊揚 華新6月合併營收創同期次高 13:112021/07/12 財經 遲遲未解封… 壽險新契約保費 再現懸崖 04:102021/07/12 財經要聞 《鋼鐵股》久陽上半年營收年增283％ 下半年持續樂觀 07:462021/07/12 財經 《國際經濟》日本6月躉售價格續飆 企業獲利拉警報 10:362021/07/12 財經 《電腦設備》樺漢6月、Q2營收齊登同期高 拚營運逐季揚 07:462021/07/12 財經 明安股東會通過配息2.7元 明揚劉安晧續任董事長 18:562021/07/12 財經 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 12:022021/07/12 財經 職場》疫苗荒迎來及時雨！台積電砸49億捐贈500萬劑疫苗 17:132021/07/12 生活 出貨走弱 顯卡廠6月業績回檔 04:102021/07/12 產業．科技 《電腦設備》事欣科6月營收登近13月高 H2旺季成長看俏 07:462021/07/12 財經 財經熱門新聞 晶片荒鬧到2023？ 陸行之3點分析：半導體通膨要來了 - 財經 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 泰豐布局全球拚明年虧轉盈 專訪馬述健：立誓奪回美國市場 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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