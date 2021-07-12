根據德國統計局Destatis 12日公布，6月躉售物價指數較一年前同期勁揚10.7％，創下1981年10月以來最大單月升幅，並高於4月的年增9.7％與5月的年增7.2％。6月石油產品價格飆漲37.7％，為躉售物價躥揚的推手之一。