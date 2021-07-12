台積電、鴻海/永齡基金會合計採購1000萬劑BNT疫苗的專案，已經完成採購契約和捐贈契約的簽署。而疫苗後續採購情形，也引起外界討論。國民黨智庫副董事長連勝文踢爆，「其實持續被民進黨卡關的疫苗，還有國民黨執政縣市及工商團體所申購的500萬支疫苗」，他希望政府能盡快通過，讓民眾安心。

連勝文12日在臉書貼文表示，當買到BNT疫苗的消息傳出來，整個社會瞬間多了許多樂觀的氣氛，現在還有持續被民進黨卡關的國民黨執政縣市及工商團體所申購的500萬支疫苗，若能通過，雖然全部進口可能要等到明年初，但這至少讓大多數民眾，特別是目前還在排隊等殘劑的民眾，內心不再是感覺高度的不確定。

國民黨智庫副董事長連勝文。(圖/本報資料照)

面對Delta及其他可能的變種病毒，連勝文也指出，若所有民間自力救濟申購的疫苗都能順利進來，台灣或許可以在明年初，勉強達到8成的群體免疫目標，雖然比別的國家整整慢了將近一年，但至少讓台灣人的生活恢復正常的希望。但這還不夠，因為先進國家正在考慮第三劑（booster shot）的必要性，且若新冠流感化成真，未來每年都需接種疫苗，那現在的疫苗數絶對還不夠，需要加強購買。

連勝文強調，他也注意到郭董的聲明當中，有提到此次購買BNT，「大陸當局並未有任何指導或干涉」，換句話說，過去民進黨把台灣欠缺疫苗的困境，甩鍋給大陸，這種作法，恐與事實不符。