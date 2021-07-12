對於最新民調指出，台灣民眾黨異軍突起，獲得15.6％的支持；民進黨支持者銳減15個百分點、僅剩28％的綠營支持者；國民黨不動如山，維持19％支持度。黃暐瀚問趙少康，是否與柯文哲合體？趙少康回應指出，要合體不容易，不過也不是都不可能，形勢走到甚麼時候、走到那個地步再說，目標清楚是最重要的！

台灣民意基金會今（12）日發布最新民調，數據顯示民進黨在過去3個月中，支持者銳減15個百分點、僅剩28％的綠營支持者。但國民黨卻並未在這波疫情中獲得更多支持，維持約19％的支持度，台灣民眾黨獲得15.6％的支持，反而是中性選民規模上升到48.2個百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆直呼，「宛如新造山運動」。

另外，柯文哲於7日接受趙少康專訪，暢所欲言，對於2024是否參選總統？柯文則回應指出，「我只有不選需宣布，要選擇不需宣布」；態度不強求，選就選，不選就算了。

黃暐瀚12日在Yahoo TV《鄉民來衝康》節目中問趙少康，是否會跟柯文哲合體？

趙少康在節目中回應，不容易，要合體不容易，不過也不是都不可能，形勢走到甚麼時候、走到那個地步再說！

趙少康分析，基本上目標是打敗民進黨，怎麼樣可以打敗民進黨都可以，因為民進黨搞這麼爛，再給民進黨搞幾年，台灣就完蛋了。至於要怎麼打敗民進黨，合也好、不合也好，情勢在演變，到時候看狀況。但是要保持開放的態度，不能說「非要我不可，非要我的人不可」，沒有這種事。能夠贏最重要，沒有什麼人是不能合作的，沒有什麼黨是不能合作的，目標清楚是最重要的。