空軍深夜二度發布共機動態 又1架侵擾我西南空域 22:342021/07/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍今深夜二度發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 稍早前，空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區。今計有2架共機侵擾西南空域。 巴基斯坦傳已敲定採購36架殲10C戰機 尚待官方證實 太魯閣國家公園景點開放與否資訊 #空軍 #發布 #共機動態 #共機 #侵擾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今1架共機侵擾我西南空域 空軍廣播驅離 20:402021/07/12 政治 富豪布蘭森太空首飛成功 免費太空機票開放爭取 17:362021/07/12 科技 美F22維修失誤狂燒7600萬 維護費飆升對抗殲20愈來愈難 18:152021/07/12 兩岸 逼ASML斷供EUV機台恐釀錯 外媒警告美重擊陸晶片業下場 19:312021/07/12 財經 國戰會論壇》攻台之後… 國軍戰力防護與反擊（譚傳毅） 09:002021/07/12 海納百川 群益證券本周看好電動車、星鏈概念等四類股 09:012021/07/12 財經 部署疫後復甦 華航新機9月抵台 04:102021/07/12 財經焦點 拚彎道超車 華航應把握契機 04:102021/07/12 財經焦點 日島根縣鳥取縣大雨 9天雨量達7月平均兩倍 15:502021/07/12 國際 陸殲-20升級 力追美F-22 F-35戰機 11:292021/07/12 軍事 曾酸「沒看過這種價格」 鴻海買BNT每劑31美元 陳時中回應了 15:122021/07/12 生活 政治熱門新聞 蔡英文曝買BNT疫苗過程 網灌爆臉書：看到快暈倒 - 政治 昔喊「沒看過32美元BNT疫苗 」陳時中突改口 她怒嗆一句 - 政治 看到最新政黨認同度民調 PTT鄉民嚇到：王世堅是對的 - 政治 政院宣布加購莫德納疫苗 郭正亮曝原因 - 政治 微解封後陳時中一夕破功？ 沈富雄曝「這2天最窩囊」 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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