運8反潛機。空軍提供。

空軍今深夜二度發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

稍早前，空軍發布共機動態，共軍1架運-8遠干機，上午進我西南防空識別（ADIZ）區。今計有2架共機侵擾西南空域。