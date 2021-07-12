雖然國內目前未開放混打新冠疫苗，不過一、二劑混打不同疫苗，效果是否更好，一直備受關注。英國一項最新研究證實，若第一劑先打AZ疫苗，4周後再接種BNT、輝瑞疫苗，或是順序相反，比兩劑都打AZ疫苗竟多出將近10倍的抗體。

根據外媒《德國之聲》報導，英國牛津大學針對830名50歲以上的試驗者混打新冠疫苗，結果發現兩劑都打BNT或輝瑞疫苗，產生的抗體最多。此外，先接種AZ，4周後再接種BNT、輝瑞疫苗，或是先施打BNT、輝瑞疫苗，再施打AZ，也就是混打兩種疫苗，保護力會比兩劑都打AZ更好，甚至多出將近10倍的抗體。

不過研究團隊也表示，目前相關研究還處於初步階段，數據並不完整，這些發現只能用來說明，未來新冠疫苗接種可能可以更有彈性，但還不足以建議廣泛更改臨床目前認可的接種計畫。

根據指揮中心表示，我國疫苗施打政策，第一類醫護、國籍航空機組員和孕婦，施打莫德納疫苗第一劑4周後，就可以打第二劑，其他類別則延長為10至12周；至於AZ疫苗已經提供打第二劑，一、二劑間隔仍是維持10到12周。