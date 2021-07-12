日本「NHK放送文化研究所」每五年進行一次「國民生活時間調査」，在2020年調查中可以看到年輕世代的「遠離電視」現象，平日看電視的在2015年已不到八成（71%），2021年時不到五成（47%）。

10幾20幾歲的受訪者中，兩人有一人平日不看電視，佔56%。而跟五年前比起來，不看電視的不僅是年輕世代，在30歲世代（63％）、40歲世代（68％）都大幅減少。另一方面，60歲世代94％、70歳以上95％的人會在平日看電視，近五年來遠離電視的觀眾明顯增加。

另外、平日使用網路的人佔全體45％，其中16～19歳佔80％、20歲世代佔73％，對年輕世代而言，網路已取代了電視，也不再是「日常媒體」。

對電視台來說，佔總營業額大半的「廣告收入」，受疫情影響廣告收入激減，連帶節目製作費大幅削減，就算逃過赤字，整體來看已事態嚴重，讓電視台心慌慌。