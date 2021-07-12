全台三級警戒延長至7月26日，雖然13日起部份場所微解封，但外出仍須佩戴口罩，之前有不少人不照規定遭開罰，而美女律師李怡貞12日在臉書發文，竟是檢舉自己父親無罩外出，大義滅親的行為釣出爸爸本人留言回嗆，父女直接在網上對槓。

李怡貞以上節目分析感情案例聞名，不時也會在網上評論時事，12日她突然在臉書發文，對警察喊話：「我爸在鄉下外出不戴口罩，還跟朋友聊天，如果有缺開罰單業績，請私訊會再告知我爸詳細座標，謝謝。」直接公開檢舉爸爸外出沒戴口罩。

李怡貞大義滅親檢舉爸爸外出沒戴口罩。（圖／翻攝自臉書）

李父留言區嗆網友。（圖／翻攝自臉書）

李怡貞發文後，就釣出爸爸本人在底下留言「不要浪費社會資源，亂七八糟亂講話」，令她忍不住再回嗆：「要不要戴口罩了？還要不要跟朋友聊天？」接著有網友好心提醒李爸爸要戴口罩、保持社交距離，是為了自己好也為家人好，未料李爸爸看了卻反問：「田裡一個人要帶口罩嗎？」讓女兒傻眼再罵：「你還好意思嗆網友？」無奈道：「講不聽給他連續開罰沒關係」。

稍早，李怡貞再發文透露：「律師爸現在顯然是龜籃趴會（一肚子火），還選了一個戰力最強的鐵粉反問人家」，她只好苦笑稱要開放投票及解答，到底在自己的田裡面要不要戴口罩？而不少網友看了父女倆在線上開槓後，紛紛留言勸李父「要聽女兒話啦」、「李叔叔好，女兒是關心你，外出要戴口罩比較安全」、「阿北要做好國民啦」。

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