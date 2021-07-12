鴻海永齡基金會和台積電完成BNT疫苗採購及捐贈契約，蔡英文總統表示，持續爭取更多疫苗，是這段時間最優先的工作，預計在明年、後年各追加購買1500萬劑莫德納次世代疫苗，以因應往後可能的需求。護理師張喬瑜狠酸，今年都買不到的東西還可以講到明年去，好像一喊就會有人一直捐疫苗，資深媒體人羅友志直看到她這番話後，則直言十分中肯。

針對爭取疫苗，蔡英文12日在臉書上發文，感謝過程中各方的努力，讓專案能順利推動，也要肯定行政院、中央流行疫情指揮中心，以及政府法律團隊，在談判過程中，夜以繼日協助捐贈單位，迅速完備複雜繁瑣的法律程序。經過政府和民間共同努力，這次疫苗採購捐贈專案，符合原廠製造、原廠標籤、直送台灣 三個原則，並能夠捍衛國人健康安全的各項權益。

蔡英文指出，我們也已經展開下一批疫苗洽購的工作，預計在明年、後年各追加購買1500萬劑莫德納次世代疫苗，以因應往後可能的需求。

對此，張喬瑜則在臉書上表示，蔡英文總統說，政府將於明後年購買1500萬劑次世代莫德納疫苗供台灣民眾施打，目前已經在進行相關作業，「真的好厲害，今年都買不到的東西還可以直接先講到明後年去，好像疫苗喊一喊就有人會一直捐一樣，好佩服」。

羅友志也自己的臉書上轉貼了張喬瑜的貼文，同時他也忍不住直言，這位喬妹護理師，年紀輕輕性子比我還剛烈，同時他還認為張喬瑜所言十分中肯。

網友們也回應羅友志，「真的是初生之犢不畏虎，長江後浪推前浪，要是再多些像這樣的年輕人台灣就有救了」、「為什麼不可以今年先買一些進來救急？不懂」、「我最欣賞這種護理師了！追起來」。