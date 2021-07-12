歐洲臨床微生物與傳染病學會(ECCMID)提出一項來自比利時的病例，1名90歲死於新冠肺炎的高齡女士，被驗出同時遭到Alpha變種(英國變種) 和Bata變種(南非變種)的感染。傳染病學家擔心，合併感染有可能造成快速惡化。

科學警報(Science Alert)報導，這名女士沒有接種疫苗，於今年3月確診，送往布魯塞爾附近的醫院接受治療 。雖然剛送醫時，她的血氧濃度仍算穩定，遺憾的是，病情很快就惡化，5天後就去世了。

據路透社報導，目前尚不清楚她是如何被感染，醫生猜測，她可能被2個帶著不同病毒型的患者所傳染 。

分子生物學家安妮‧范克伯格亨(Anne Vankeerberghen)表示，目前還不易判斷，合併感染是否造成了患者的快速惡化，但是有這個可能。

范克伯格亨在比利時聖母醫院(Onze Lieve Vrouwziekenhuis)工作，該醫院也是比利時的新冠肺炎專責醫院，正進行相關研究。

特別擔心的是，病毒的合併感染，很可能創造出更多變種病毒。目前對冠狀病毒的起源研究中，尚未找出新冠病毒的起源。不過，在蝙蝠身上找到的冠狀病毒株，與穿山甲身上找到的冠狀病毒株，在病毒特徵上與造成流行的新冠病毒，既有相似，但也有相異的地方，這使得病毒學家懷疑，要是有某個獵人，同時感染蝙蝠冠狀病毒與穿山甲冠狀病毒，那麼就可能在這位某人身上演化出適合人類傳播的病毒了。

發生在比利時老太太身上的重疊感染，應該不是唯一一例，這很可能就是變種病毒持續出現的原因。