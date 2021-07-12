歐盟執委會本周三（14日）將提議大幅修改2005年推出的「碳排放交易體系 」（ETS）機制，首度將航運排放納入其中。此舉引發歐洲航運業高度關切，批評這不僅是變相加稅，也可能對於減碳行動帶來傷害。

為了減緩氣候變遷速度，歐盟力拚在2030年時減少55％的碳排量（與1990年水平相比），並在2050年時實現碳中和承諾。歐盟表示，這意味著交通運輸業未來30年內必須減排90％。

為了達成這些目標，歐盟計畫大幅修改ETS體制並將航運排放納入其中。簡言之，高污染的航運業者必須購買碳排放許可，為自己製造的污染付出代價。

波羅的海國際航運公會（BIMCO）副秘書長彼特辛（Lars Robert Pedersen）不諱言地表示，歐盟此舉已引發航運業者緊張，後者無法在如此短時間內做出調整。從短期至中期角度來看，實施碳價制度就是加稅。

彼特辛認為，歐盟將航運排放納入ETS的作法，可能傷害其減碳計劃初衷，原因在於航運業者必須購買碳排放許可，反倒令他們無法將資金用於船隻減碳措施。