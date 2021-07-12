鴻海與台積電才宣布完成各500萬劑的BNT疫苗簽約採購，行政院發言人羅秉成立即舉行記者會表示，這證明過去外界指控政府在卡民間對外採購疫苗的說法是謠言，既不真實又不公平。

對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，羅秉成拿結果論來洗白政府在過程中的推三阻四，是當人民眼睛瞎了還是傻了？民進黨上下極力阻撓企業及地方政府購買BNT疫苗的言行，國人都還記憶猶新。更何況若不是政府從中作梗，說不定去年10月林全的東洋生技就幫忙買到了。

郭台銘的永齡基金會在6月1日正式向衛福部遞件申請，要幫忙洽購並捐贈給政府500萬劑的德國BNT疫苗。黃子哲說，民進黨政府不盡力幫忙就算了，冷言酸語一堆，陳時中部長說，「現在事實上是買不到，我幾乎敢這樣子講。」更不用說，郭台銘6月18在臉書直指民進黨不同派系間對他買疫苗有不同的意見，索性直接求見蔡英文總統。

去年10月代表東洋藥品公司的前閣揆林全，就已經宣布取得BNT授權，可以幫台灣買到3千萬劑疫苗，不料最後破局。指揮中心說他們只要200萬劑，而且還稱是因東洋拿不出原廠授權書才作罷，林全因此還回批別吃他豆腐。

黃子哲批露，外界傳聞真正原因是有某立委帶著另一家廠商的介入，使得採購嘎然而止。無論如何，民進黨政府為意識形態想繞過代理大中華BNT疫苗的上海復星公司，或為派系利益，或為護航國產疫苗，其間的斧鑿甚深，卻使得台灣錯失購入的先機。

黃子哲強調，最後台灣還是依照商業運作，透過上海復星購買BNT疫苗，其實繞了一圈還是回到原點。但被蹉跎的時間中，迄今已有超過1萬5千人確診，以及7百多人不幸死亡。黃子哲痛批，這中間多少是民進黨政府的草菅人命，蔡英文應該給個交代，而不是讓行政院睜眼說瞎話，得了便宜還賣乖。

黃子哲最後不滿表示，羅秉成沒反省中央政府在疫苗政策及採購上的缺失與延誤，以及民間買得到而政府卻買不到的荒謬，竟然還好意思自證清白，還無厘頭的說「卡疫苗的說法很卡通」！