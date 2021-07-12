45歲的音樂才子王力宏，擁有雙博士學位，是演藝圈中少數的高學歷，日前剛施打完疫苗，並與粉絲分享日常生活。今（12日）王力宏在微博開直播與粉絲朋友互動，直播中拿起電動刮鬍刀，引起超過58萬人線上觀看直播。

王力宏在直播中表示：「因為一段時間沒上節目通告，自然就開始沒什麼打理。」隨後他走進浴室裡，拿起一台紅色的電動刮鬍刀，準備要在直播中刮鬍子，他刮完鬍子後，驚呼自己的樣貌：「我果然是有嘴唇的，終於可以看到我的臉，我回來了一半，你們覺得怎麼樣？」剛剃完鬍子的他，網友們表示：「彷彿剛回到出道的模樣！」

王力宏今（12日）剃鬍過後，前後判若兩人。（圖/王力宏 IG)

王力宏在直播當中，便拿起一台平板電腦，點開一個音樂檔案，讓支持他的歌迷朋友聆聽一小段新歌旋律，氣勢徬礡的前奏與中國風的編曲，讓人相當期待這一首新歌。他表示：「這是我非常喜歡的一首歌，從未曝光發表過，音樂MV已經拍好了，目前正在剪輯當中。」

王力宏在直播中，答應歌迷朋友會剃鬍子。（圖/YT）

有一名網友在直播中留言：「請問教學最大的挑戰是什麼？」王力宏表示：「在月學這個線上課程，所遇到最大的挑戰，就是一個人面對2萬名學生的時候，如何確定每一個學生得到反饋？我發現線上課程的同學與同學之間的互動良好，這是一個很好的狀態。」

許多支持他的歌迷留言回應：「我以為是哪一個流浪漢在開直播」、「有50萬人在這裡開直播」、「怎麼捨得刮鬍子呢？」、「這是真的王力宏本人嗎？」