台日桌球CP江宏傑和福原愛正式破局，因為女方被拍到和高帥男過夜，引起台日兩岸民眾公憤，儘管江宏傑一開始力挺老婆，最後卻還是心死訴請離婚，日前結果出爐，2人正式離婚，江宏傑今（12）日也在IG曬出自拍照，跟大家分享近況，陌生的模樣頓時引起熱議。
福原愛因被目擊不倫戀，導致人氣一落千丈，形象徹底崩壞，工作幾乎都停擺，而江宏傑也訴請離婚，正式結束2人婚姻關係，江宏傑也曬出和孩子們的背影照表示，「謝謝大家關心，我很好喔，請各位不要擔心我，今天開始就有新生活啦，我會帶著大家的祝福一路走下去」。
江宏傑也在文中為自己加油打氣，「謝謝自己，感謝大家，我會當個負責任的爸爸」，今日他又發出限時動態，只見他戴著口罩，頭髮已經長到蓋住眼睛，他也忍不住吐槽自己：「這是誰？！」不知道是因為疫情期間，還是因為心力都放在子女身上，才沒有時間可以打理自己。
另外，江宏傑還上傳了一張長頸鹿娃娃的照片，過去他和福原愛一起出演陸綜《幸福三重奏》時，就曾一起到動物園去餵長頸鹿，意外因此又掀起熱議，事實上，在正式離婚後，江宏傑就已經將IG介紹欄的「小愛的老公」、「111是小愛的生日」全改掉，剩下「桌球選手」、「AILA & KOU 的爸」。
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