北北基桃人口流動迅速，近日一名基隆市民在台北市上班確診，疫調上引發爭論，台北市長柯文哲今天(12日)下午在防疫記者會上表示，首都生活圈有問題一起解決，對於有政治目的的笑一笑就好，對此，基隆市長林右昌說，柯若把他苦口婆心的提醒當成政治口水，真的是真心換絕情。

基隆有一市民平時在台北上班，因老闆確診被北市府匡列採檢，而該名確診者自行上網查看結果發現陽性，立即通報基隆市衛生局，直到收治醫院治療後，北市才向基隆通知要注意此個案，林右昌質疑，柯文哲不僅疫調標準過低，資訊傳送的時間點也有問題，盼防疫工作不要有漏洞。

對此，柯文哲下午於疫情記者會表示，首都生活圈人流都混在一起，無法分開，有問題就解決，至於政治目的大家也都知道、笑一笑就好了。

林右昌晚間得知後出面澄清，基隆把確診個案送醫後，台北市才通知要匡列為接觸者，他說，如果這種離譜的事情發生在台北，「請問台北市民能接受嗎？」。

林右昌認為，病毒不會分區域，就算基隆一直「＋0」還是不夠，如果柯能早點聽他的建議把市場管理好，北農跟環南市場也不會爆發群聚感染，若柯要把苦口婆心的提醒當成政治口水，那真的是真心換絕情。