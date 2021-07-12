全國三級警戒尚未解除，期間嚴禁「室外10人、室內5人群聚」，沒想到高雄市消防局一名曾姓中隊長，竟知法犯法，12日包括妻子在內一行10人，跑到屏東縣來義鄉的鴛鴦瀑布溯溪，不幸釀出其中2名友人溺水身亡。潮州警方表示，由於遊客違反防疫禁令造成意外，除了報請檢察官驗屍處理，釐清責任歸屬，並依違反傳染病防治法開出10張告發單，包括2名死者、曾姓中隊長夫妻，每張罰6萬以上30萬元以下。

鴛鴦瀑布位於來義鄉大後部落，從南大武山莊小路進入山谷後步行還要約2個小時，途中還要溯溪及在石頭上跳躍，風景相當漂亮，但是危險性也相當高，初步了解，來義等山區近日下了大雨，溪水湍急，產生不少漩渦，2名死者疑被漩渦捲入引發意外。

但當地人指出，汛期期間或水大的時候，瀑布下的深潭因水流太強會有拉力，其實並不適合游泳。由於意外發生地點距離停車場仍需2小時步行時間，警消正協助將人運送下山。

來義鄉公所也在官網提醒民眾，藍天白雲、高山綠蔭，甚至連溪水都這麼清澈沁涼。但疫情尚未真正的解封，三級警戒亦延至7月26日，上周假日已有部分民眾直接上山烤肉郊遊、甚至沒戴口罩，警察單位也立即開出罰單，警惕我們的民眾一定要遵守防疫規定，不讓來義鄉成為防疫破口。

鄉長和公所團隊還是再次強調，來義鄉仍是高齡人口、醫療短缺不足的鄉鎮，一旦疫情來襲，來義鄉會是弱勢地區，更有可能讓我們陷於防疫困境。

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