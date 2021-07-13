總統蔡英文12日在臉書貼文表示，台積電和鴻海/永齡基金會此次疫苗採購專案「經過政府和民間共同努力，符合三大原則」。對此，國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人李明璇痛批，「真是夠了⋯實在是離譜，真的看不下去蔡政府的鋼鐵厚臉皮」。

國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外知音」節目主持人 李明璇。(圖/翻攝自 李明璇臉書)

李明璇12日在臉書貼文表示，行政院一早開記者會，發言人羅秉成提到，「這次的捐贈案，是政府的全力支持，和捐贈單位全力奉獻，才能在半個月內完成這項重要進展」。此外，蔡英文總統臉書當天發文，順序也是先強調因為有政府的協助，才能取得重大突破。

她痛批，「真是割稻尾國家隊，請不要一直把人民的愛心當政績」。李明璇說，如果不是郭董親自拜託蔡英文開綠燈，請問會有今天的好消息嗎？」。

李明璇也質疑，蔡英文總統說：「持續爭取更多疫苗，是我最優先的工作」，但真的是如此嗎？她指出，這段時間以來，蔡政府從中央到地方一直在洗腦台灣人，採購很困難、因為國際都在搶所以很短缺，有錢還不一定買的到、不斷暗示有外力阻撓，這種的講法才很「卡通」。因為郭董辦到了，一切中央製造的假消息，通通不攻自破。

蔡英文總統臉書。(圖/翻攝自 蔡英文臉書)

最後，李明璇強調，從5月就有各方民間企業、團體紛紛出面表態要捐贈疫苗，到抗疫女神賈永婕號召企業做公益等等，每一次民間的愛心與恩典，都被冠上是「政府和民間共同努力」的印記。她不滿表示，是什麼樣的心態，使這個政府沒有自覺、不檢討？還不願意向國人說實話，黨意凌駕民意，民進黨側翼1450忙了這麼久，洗腦台灣人「上海復星代理的BNT是陸製」，但最後還是沒繞過上海復星，那之前在瞎忙什麼？「蔡政府是買不到，還是不想買？」。