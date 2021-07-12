全球晶圓代工龍頭台積電日前公告6月合併營收達1484.71億元，月增32.1%、年增22.8％，第二季合併營收3721.46億元，較去年同期增加19.8％，皆創歷史新高，對此，外媒指出，蘋果秋季發表會可能登場的新一代iPhone系列所搭載的A15處理器晶片拉貨，推升台積電第二季表現，這也顯示蘋果預期下半年產品有望高買氣支撐。

綜合外媒報導，Wedbush Securities 分析師Matt Bryson在一份研究報告提出，台積電在第二季度有強勁營收表現，符合他們2個觀點：第一，晶圓代工產能依舊吃緊；第二，台積電從蘋果下一代iPhone系列出貨表現取得初步收益空間，也就是蘋果認為產品發表後會有不錯銷售表現，所以提前拉貨。

先前市場消息傳出，蘋果 A15 晶片採用台積電 5奈米製程強效(N5P)，不僅效能有所提升，代工價格也較前一代5奈米製程產品有所提升。就目前的客戶來看，台積電在成熟製程增產到貢獻營收還需要一段時間，從比重來看要推升營收來到1400億元新台幣關卡也有些困難，加上目前5奈米製程的客戶以蘋果為大宗，很有可能是蘋果提前拉貨，推升6月營收創高。

不過，根據台積電6月營收有強勁表現，主因是高效能運算(HPC) 相關應用的需求將持續成長，抵銷第二季5奈米手機處理器季節性關係較淡的影響，讓第二季財測達成業績展望上緣。

若以外媒推測來看，蘋果提前對A15晶片拉貨，很有可能是預期今年下半年消費動能大增，有機會推升新一代iPhone系列銷售到更佳的動能，也就是預期蘋果秋季發表會產品有機會吸引更多消費者購買，預料接下來蘋果概念股動能將有不錯表現。