正妹實況主林芙芙外型甜美，平時都會直播自己的戶外休閒生活，鬼靈精怪的活潑個性相當受到粉絲歡迎，然而日前她在台中街頭直播，卻直接開扯闖紅燈，讓目擊觀眾相當傻眼，這段畫面流出後，更有網友跳出來爆料，原來她是慣犯。

一名網友在論壇《遊戲大亂鬥》爆料，並附上影片佐證，可以看到林芙芙邊開車邊和聊天室的網友們互動，當時她在台中市北區進化北路上行駛，距離十字路口明顯還有一段路，前面的紅燈就已經亮起，但林芙芙還是若無其事地開過去，同時繼續和網友們聊天。

林芙芙直接開車闖紅燈。（圖/翻攝自YouTube）

聊天室的網友發現事情不對勁，紛紛留言「闖紅燈？」、「三寶」、「就這樣闖過去？」她這才解釋，「我剛在看後照鏡，我沒注意到耶，我想說後面的車怎麼都停了」，由於Twitch直播規範嚴格，遭檢舉就會被停權，過去南韓實況主企鵝妹也曾因闖紅燈遭停權7天，嚇得林芙芙連忙刪掉影片紀錄檔。

然而影片早就被備份下來放到YouTube上，立刻引來一面倒批評，「違規沒有故不故意，而且行車使用手機也是違法」、「我已經先向警局申訴了，檢舉了」，還有網友加碼爆料，「fufu當三寶很久了，違規駕駛好多次啦」、「上次好像也是一個右轉違規，這次更誇張」。