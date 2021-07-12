全台迎接微解封，意謂著人們流動將大大增加，在無法完成清零的狀況下，台南市立安南醫院副院長許秉毅在臉書發文提醒民眾，除了做好配戴口罩，也要留意新冠病毒的非飛沫傳播，列出11項日常生活用品受病毒汙染的機率，降低被感染風險。

許秉毅指出，新冠病毒有可能存在於患者的鼻水、唾液、皮膚、尿液、糞便之中，日前高雄鳳山大樓不同樓層住戶確診，很可能就是因為某一戶人家的成員按了被病毒汙染的電梯按鈕，手又再碰觸到眼睛、嘴巴或鼻子，所產生「鼻水—眼口鼻」的非飛沫傳播。

許秉毅分享最近一項研究顯示，新冠病毒患者的日常生活用品受病毒汙染的機率，手機78%、電話40%、廁所81%、門把16%、電腦鍵盤33%、滑鼠40%、電梯按鈕43%，因此再使用廁所和按電梯按鈕及握門把，都有受病毒汙染的風險，許醫師提醒，除了戴口罩，更要勤洗手，不用手揉眼睛、挖鼻孔及拿東西吃，就不致遭受感染。

許秉毅列出日常用品被新冠病毒汙染的機率。（圖／許秉毅醫師臉書）

隨著微解封到來，許醫師也提醒上班族做好8件事，可預防新冠病毒感染：

1.開車或騎車前，用含有酒精濕巾經把方向盤及駕駛座附近的環境擦拭消毒一次。

2.按電梯按鈕最好用衛生紙或指背(手指背面)，出電梯後，盡快將衛生紙丟棄，或用酒精消毒手指。

3.千萬不要用手指按了電梯，又滑手機，因為這會汙染你的手機面板。

4.到達辦公室後，用酒精或清潔液消毒辦公桌及擦拭電腦鍵盤與滑鼠，讓工作環境保持清潔。

5.吃中餐時，最好使用餐盒裝菜，帶回辦公室吃，減少與他人同桌用餐的機會。

6.新冠病毒流行期間，吃東西時要使用餐具或包裝紙，避免用手拿薯條或麵包吃，也禁止用不乾淨的手揉眼睛或挖鼻孔。

7.公用廁所是最容易傳染疾病的地方，使用廁所完，洗手後，記得用擦手紙把手擦乾，然後將擦手紙包在水龍頭上關水，最後記得用擦手紙包住廁所的門把，出了廁所，再將其丟棄，以避免手部的二次汙染。

8.進出公共場所要記得配戴外科口罩，返家後，將用過的口罩拋於垃圾桶內，不要第二天再次使用。