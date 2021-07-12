國內今(12)日新增23例本土病例，對於近日本土疫情明顯趨緩，外界關注台灣何時才能「清零」？衛福部草屯療養院醫師沈政男以「牙齒逐漸掉光理論」提出清零路徑，直言他在2周前就說過，今天會降到20例左右，就算感染黑數存在，只要社區防護做得好，零確診絕對可能。

根據指揮中心公布，國內今新增23例本土病例，個案分布以新北市10例為最多，其次為台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

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沈政男在臉書表示，現在台北每日新增數徘徊在10例左右，接下來會降到個位數，然後會出現零確診，但零確診以後又會冒出零星案例，再來又出現零確診，接著隔了更久又冒出零星案例，最後達成14天零確診。

沈政男解釋，台北會先變成現在的台中，也就是在不久的將來出現零確診，但過了幾天又冒出零星案例，而且感染源不明，然後零確診的間隔越拉越長，他並貼出清零路徑圖形容，「就好像牙齒逐漸掉光，缺牙越來越多，終至達成14天零確診」。

至於其他縣市，沈政男預測也都會走類似路徑，例如高雄就正在倒數計時，他預料在台北之前，基隆與桃園會先達成14天零確診，然後是新北，而台北可能是最後，因為台北是群聚感染ground zero(原爆點)。

沈政男強調，他在2周以前就說過，今天會降到20例左右，就算感染黑數存在，但只要社區防護做得好都會逐漸燒光，零確診絕對可能。對於有人說台北都沒在疫調，疫情恐會失控，沈政男則反駁，全台三級警戒下，疫情要怎麼失控？他認為現在的台北就像6月上旬的中南部，每日新增病例降到個位數，接下來就會出現零確診。