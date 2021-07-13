有些人很會裝笨、裝柔弱，其實擁有很強的實力。星座運勢網站「星座上上簽」點名，射手座、天秤座、雙魚座最會裝傻，平常看起來呆呆的、傻傻的，其實腦子聰明、能力又強，他們太會扮豬吃老虎，很容易讓旁人放下戒心，沒想到真正的狠角色竟是他們自己。

▍1.射手座

射手座看起來很真誠，性格活潑熱情，愛好自由，喜歡交朋友，他們看起來什麼都不在乎，非常隨和的樣子，所以容易讓人放鬆警惕，什麼心事都想對他說，不知不覺射手座就掌握了許多祕辛和八卦，許多事情都非常清楚，看在眼裡卻什麼都不說，默默的在旁邊看戲，非常會裝傻。

▍2.天秤座

天秤座人緣很好，待人溫和，給人好說話、沒主見的印象，其實他們內心很理性，能堅持自己的原則，只是常常為了顧及場合和氣氛而不和他人計較，他不希望得罪任何人，以免自己被抓到把柄。無論把天秤座丟到哪個群體，他都能活得如魚得水，用裝傻化解衝突，毫不費力讓自己全身而退，手段非常高明。

▍3.雙魚座

不少雙魚座都缺乏自信，沒有勇氣獨立面對問題，依賴心很重，希望大家能照顧他、幫助他，其實他們工作能力很強，頭腦非常聰明，如果他願意承擔責任，將會有亮眼的表現，令周遭的人都非常驚艷。雙魚座平常習慣示弱，讓人想要保護他、疼愛他，當他展現實力的時候，爆發力讓人難以想像。