塑膠製品為環境傷害的元兇

塑膠製品在全世界可說是對環境汙染造成傷害的最大元兇，它在人類生活當中有著不可或缺的地位，塑膠製品被廣泛用在家庭用品、生活用品、飲食用品或工業用品當中，因塑膠製品便宜、耐用、便利性高，所以長久以來都一直被廣用在生活各方面，不過塑膠製品也成了環境的主要殺手，它無法自然分解，也就成了地球上最大的負擔。

根據統計，每年至少有800萬噸塑膠垃圾堆積在海洋中，這樣的速率就像是每一分鐘，就有一台垃圾車把整台垃圾往海裡面傾倒，無論是瓶蓋、氣球或釣魚線，都會對海洋生物造成極大衝擊，而不只對海洋，連陸地生物也都難逃塑膠環境的魔爪，之前就有科學家在沙漠中發現駱駝會大量食用塑膠製品，因爲他們分不清塑膠製品是不是食物，而這些塑膠就被動物大量吃進身體當中造成嚴重的後果甚至使動物死亡。

乳牛消化系統中的細菌

不過近日奧地利科學家發現，乳牛消化系統中的細菌可以分解塑料，這有可能成為一種有效減少塑料污染的方法，這項發現被發表在《生物工程與生物技術前沿》雜誌上，乳牛的飲食當中含有天然的植物聚酯，所以研究小組認為在它們的胃中會存在著某種機制能夠進行聚酯水解，而這種化學反應就可分解塑膠材料，因此科學家認為若能採用這種生物聚酯，就能分解地球上大量的塑膠製品。

維也納自然資源和生命科學大學的作者Doris Ribitsch博士在一份聲明中說：「一個巨大的腸道微生物群落在動物的胃當中負責消化所有食物。」

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塑料會分解成粉末以及塑料薄膜

一旦研究小組在牛的瘤胃(牛胃的四個隔間之一，是反芻動物腸胃道的第一個胃，一般也是反芻胃中最大的一個胃）中發現了這些細菌，接著他們測試了它分解聚對苯二甲酸乙二酯(PET)的能力，PET是聚酯中最常見的熱塑性塑料，科學家還測試了另外一種聚對苯二甲酸丁二酯（Polybutylene terephthalate，簡寫作PBT）的塑料。

將這兩種塑料置於培養的瘤胃液中，塑料不是變成粉末，就是變成塑料薄膜，這結果令科學家非常興奮，所有的塑料都被分解，而粉末比薄膜分解得要快許多。

因此可以結論出瘤胃液體的環境可能有利於分解塑料的艱困任務，由於瘤胃液體特性，塑料的分解可能是多種酶在峰值條件下工作的結果，Doris Ribitsch博士解釋說：「由於屠宰場每天都有大量的瘤胃堆積，所以擴大規模研究是很容易的。」不過這次的發現只是第一步，並非解決全球塑料污染問題的唯一措施，拯救環境最主要還是要從源頭開始改變。