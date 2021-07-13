台灣送禮新創 Giftpack 2016 年創立時以 C2C 的商業模式進行送禮服務，隨著成長與發展，已在舊金山、台灣北中南、雪梨、香港等城市建立據點，提供遠端即時送禮服務。2019 年起，Giftpack 結合 AI 技術，開啟企業端送禮機制，為客戶精心挑選合適禮物並代送到府，讓業主不再苦惱於三節送禮內容，也能送出極具創意及巧思的禮品。

在美國，企業送禮服務已經不是新鮮的創業題目，甚至出現導入 AI 技術的新創團隊，在疫情期間更是業績大漲；台灣送禮新創 Giftpack 2016 年創立時以 C2C 的商業模式進行送禮服務，隨著成長與發展，已在舊金山、台灣北中南、雪梨、香港等城市建立據點，提供遠端即時送禮服務。2019 年起，Giftpack 結合 AI 技術，開啟企業端送禮機制，為客戶精心挑選合適禮物並代送到府，讓業主不再苦惱於三節送禮內容，也能送出極具創意及巧思的禮品。

企業送禮需求大，Giftpack 將送禮流程數位化，擴展服務對象

Giftpack 創辦人江緯宸在大學時期就開始接案寫軟體，畢業後也獲得大企業的邀約，前程似錦的他卻放棄這些工作機會，毅然決然踏上創業之路，因為對他來說，成立自己的公司、開發自己的產品協助客戶改善生活才是他的夢想。

江緯宸曾在北京創業，當時提供咖啡外送、QRcode 兌換禮物等簡單卻暖心的服務；後來遠赴舊金山攻讀碩士，江緯宸在當地看見許多新穎的創業理念和技術應用，然而這些都未能改變他想溫暖人心的初衷，「如果沒有跟人有一點關係、跟情感連結沒有一點關係，它沒辦法引起我太大的興趣。」於是他從舊金山重新出發，將過去在北京的外送事業加以調整，於 2016 年成立 Giftpack，期待能將四散各地的心意聯繫起來。

Giftpack 最早從 C2C 服務做起，送禮者只要選擇有 Giftpack 據點的地區下單，外送夥伴會在三小時內將禮品送達收禮者手中，還貼心附上擁抱、錄影、手寫卡片等客製化服務。送禮快遞做出口碑，江緯宸收到一些企業界的回饋，由於企業端每逢節日會有大量送禮的需求，他們希望 Giftpack 也能推出「企業版本」，來解決繁瑣的送禮程序，於是 Giftpack 在 2019 年底結合 AI 技術的應用，正式朝 B2B 模式轉型。

AI 選禮客製化，讓企業遠端送禮心意不減

如何為不同收禮者挑選專屬禮品？Giftpack 提供兩種途徑：在客戶送禮方面，系統從收禮人的社群帳號抓取關鍵字，透過 AI 分析其偏好或興趣，進一步算出 TOP 5 精選禮物供收禮人挑選；碰上沒有社群帳號的客戶，Giftpack 會依照企業端提供的職級、性別、服務地區、年齡，讓系統推薦適合的禮物；若要替業主送禮給員工，則是寄發問卷蒐集每位職員的喜好，以進行客製化量產，最後再由 Giftpack 將送禮清單及收件地址交由合作廠商處理後續的包裝及運送。

Giftpack 提供獨一無二的選禮服務，包辦了禮物配對、採購、跨境物流、稅收等流程，為企業省下不少人力及時間成本。Giftpack 同時建立管理面板，企業端可以在平台上看見與收禮者的互動數據，包含次數、金額、客戶對禮物的滿意度等，更有自動化設定提醒員工到職、客戶生日等特殊節日，讓業主不必親自追蹤也能隨時掌握送禮進度，輕鬆做到 CRM。

儘管主打 AI 科技送禮，但 Giftpack 的服務始終不離他們的核心理念——為客戶傳遞溫暖，以此做出市場區別，江緯宸說，Giftpack 的競爭優勢就在於禮物多樣、品質好，再加上類似 SaaS 的運作模式，簡化傳統複雜的程序，帶來全新的送禮體驗。

新冠疫情爆發以來，實體見面的機會減少反而多了許多遠距送禮的需求，Giftpack不只送禮表達心意，更協助企業維護客戶關係，這也使得他們的業績在疫情下仍持續攀升，2B 端營業額來到總營業額的 78%，為 Giftpack 帶來不少獲利。今年他們回到台灣加入 AppWorks 與台大創創加速器，更取得韓國政府 8700 萬韓元的補助，未來預計在日本、韓國、台灣等地拓展據點，希望能將真摯的祝福及心意送達更多客戶手上。

創業快問快答

Q：創業，教會了你哪些事？簡單分享創業至今以來的心得感想？

A：在大學的時候因為家裡出現了經濟危機，但是為了唸完書，也想去海外深造，所以百般思考之下決定開始自己的第一個工作是專門替客戶架設網站、製作手機應用程式以及一些大數據與AI的分析專案，客戶主要都是海外人士，做了兩年多賺了一點錢可以養家出國了，在大四的時候決定開始以產品為導向的創業，希望能夠用技術改善更多人的生活，解決更多問題。

2011 年那時候新創的風氣沒有很盛，想要做產品要找融資在台灣很困難，所以邊上學邊往香港和北京去尋找資源，開了兩個項目一個在台灣一個則在北京中關村，中途經歷過了很多事情起起伏伏，還在拿到融資的時候被抓回來當兵，當兵中途被撤資，退伍之後又去替之前的投資人做了一陣子產品，然後到了矽谷念碩士，為的也是想要在這邊繼續尋找一片天。中間也因為經濟因素放棄了 Stanford 的碩士學位。

來了美國之後希望能夠讓所有在世界各地的人都不會再因為有距離、文化、語言以及技術的限制而放棄掉能夠把心意傳遞到世界另一個角落的機會。

一路走來四間公司，從台灣走到香港到中國到美國到日本再到韓國，這樣在全世界走跳解決問題的過程雖然很苦但是也相當享受，從一個工程師到什麼都得會的打雜，過去的十年過得非常開心。真的要說有什麼感想，大概是這條路會一輩子走下去，能夠一直解決問題的感覺，打造很多人喜愛產品的感覺，和一群志同道合的人共享悲喜的感覺，對我來說就是人生目前二十九歲最好的方向。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

A：我們的目標很簡單，希望讓所有人在想到送禮的時候，腦中只有 Giftpack。Thinking about gifting? Giftpack. 同時有足夠的能力創造社會影響力，我們為此也開啟了社會影響力計畫：https://giftpack.ai/tw/impact，在成長的過成中可以順利的讓社會變得更好。Giftpack 是一個希望在美國上市的企業，而有機會將我們的願景擴展到全世界。

Q:創業至今，做得最好的三件事為何？

A:

1. 勇敢轉型

通常在產品已經上線運營並且有上萬個用戶的情況下，要馬上轉型並不是一件容易的事情，我們也掙扎了很久，但是決定的當下有很好的把執行力發揮出來，檢討錯誤後持續往前。

(1)團隊文化

我很幸運有在早期的時候遇見能與我們有著同樣理想的同事與夥伴，大家共享著一個白日夢，並且很用力地追著它跑。現實很殘酷，但是不管在什麼階段，能夠有這樣的團隊文化以及我們一路建立各種有趣的文化系統，我感到非常驕傲。

(2)遇到對的共同創辦人

當你的錢包只剩下幾百塊台幣，而還有人繼續與你一起堅持夢想邊餓肚子的時候，是幸運的。沒錢的時候睡過下雪的東京公園，豬油拌飯與泡麵一箱箱，被銀行與政府不停的催繳各種欠款還差點要被強制執行，人生為了創業這件事的付出，對我來說是會心一笑，而對我的共同創辦人來講，也許是一種莫名的信仰，才讓我們有辦法走到今天。

團隊資訊

公司名稱：Giftpack Inc.

成立時間：2016/11/21

產品名稱：Giftpack

上線時間：2020/4/1

(作者：江翊柔，新聞來源：轉型企業送禮服務！Giftpack 以 AI 技術精準選禮，疫情下助企業維持與客戶關係)

原文來自 TBE 科技東西