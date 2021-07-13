國內最老牌輪胎廠泰豐經營權大戰今年再起，點燃泰豐經營權大戰的南港輪胎名譽董事長林學圃是何許人？他近年低調少曝光，靠著炒股起家的他，炒資產股有名，也曾因國豐、楊鐵、南港等違約交割案入獄。據高院判決書，林學圃今年4月底，仍有炒股案尚未服刑，被檢方聲請執行合併有期徒刑2年半，迄今仍未擺脫牢獄之災。業界普遍認為，林學圃爭議高，是評價兩極的老練作手。

林學圃早年靠著股市發跡，他對資產股興趣高，1980年進台鳳當董事，累積處理土地資產經驗，也奠定他用土地致富的手法，1985年，他用同樣手法，入主國豐，重整有成，自此被稱為「國豐林」。1988年，他和金主入主復木，也是看上復木資產價值，接下來楊鐵、南港輪胎都是同樣的手段，因此又被稱作「重整大王」。

媒體曾報導，過去林學圃在股市高點時，夜夜笙歌，高檔酒店常有他的蹤跡，也有酒店媽媽桑透露，林董每晚消費30萬元起跳，和他一起來的券商營業員，還用一瓶近萬元的XO洗手，以此道出當年林學圃過著紙醉金迷般的生活。

一路順風順水的林學圃在2000年時栽跟斗，當時他已經手握國豐、楊鐵和南港三家公司，資產超過百億元，他為護國豐、楊鐵和南港股價，拿融資進場護盤，最後爆出單日3.7億元的違約交割和內線交易案。

檢調調查發現，林學圃美化國豐、楊鐵和南港的財報，利用親友名義在銀行、券商質押借款、買賣股票，還用國豐員工當人頭戶購買不動產，偽造買賣契約，讓「國豐林」的股市神話一夕破滅。

爆出違約交割案後，林學圃辭去南港董座一職，他被判刑2年，2012年入監服刑，隔年才假釋出獄。2014年他回鍋擔任南港名譽董事長，扮演顧問角色。雖然顧問是無給職，但他在南港仍有個人專屬辦公室，為「南港明珠」開發案，前年他還親自站台，顯見他在南港仍具實質影響力。相關市場人士分析，林學圃隱身幕後，卻對南港有實質影響力，恐有「影子董事」疑慮。

林學圃近年低調，為「南港明珠」開發案才又浮上檯面。中時資料庫

不僅林學圃個人爭議高，就連南港也曾多次爆出醜聞，2014年南港前協理陳啟清被爆出收受回扣、洗錢；2016年又有南港高層收回扣，被內部發現，已退休的副總經理胡文埕夫婦涉嫌收受千萬元回扣，多筆採購案明顯高於市價。

相關業界曾分析林學圃操作模式，都是先集結資金，拿下公司過半股權，成功入主後，接著開發土地資產，以南港輪胎為例，他力推南港台北廠土地，也順勢帶動南港股價，然後再調節持股調度資金。若是土地開發不易，就出售土地給旗下其他公司，成功作價，事實證明，當年楊鐵、國豐和南港就是因此爆出涉及違法交易。

這次林學圃再度捲土重來，盯上泰豐，恐打算比照相似手法，相關市場人士分析，南港光去年就砸下14億元買泰豐股票，攤開南港最新財報，明顯發現南港去年現金流淨流出超過10億元，今年第1季超過7億元，不免令人質疑「明顯現金流不足，那買泰豐的錢是從哪來？」

相關市場人士說，可明顯發現南港泰豐股票的錢，是利用南港向銀行借款。銀行圈也透露，南港買泰豐股票的錢，應是透過借款而來。不僅如此，媒體也接獲檢舉函，泰豐也在6月底向金管會提出檢舉，指南港向100%子公司南港國際借款7300萬元買泰豐股票，明顯違反《證交法》、《公司法》規定。證期局指出，泰豐檢舉案，已請證交所查明，正辦理中。

業界人士也分析，對習於操作土地的林學圃而言，擁有桃園中壢精華區4.5萬坪土地的泰豐，當然是塊肥肉，可能想依過去模式，未料踢到鐵板。南港輪胎7月2日終於忍不住再度對泰豐提告涉嫌特別背信，並強調不反對土地招標，但反對在這個時機公開招標，同時認為會傷及股東權益，但也有市人士分析南港派就是怕到嘴的肥肉飛了。

疫情期間泰豐輪胎股權大戰卻未停歇，代表南港輪胎的林學圃來勢洶洶，公司派也正設法全力反擊，金管會的態度此時也成為重要指標。

泰豐股權大戰起演越烈，證期局指出，泰豐檢舉案，已請證交所查明正辦理中。

林學圃小檔案

年齡：73歲

現職：南港名譽董事長

學歷：高商畢

經歷：南港輪胎董事長及總經理、楊鐵董事長、國豐興業董事長