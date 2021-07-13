疫情期間，許多消費者透過外送採購三餐與生活物資，外送員成為全民在家防疫的最佳後盾。

必勝客最近發起「手護外送員」活動，邀請網友在社群上用「感謝起手勢」把感謝外送員的心「比」出來。除了藝人宋偉恩率先在社群上響應、點名好友加入；中天人氣主播劉盈秀也加入感謝行列，表示這個活動真的「超有愛」、「超貼心」、「超溫暖」，號召粉絲朋友們一起共襄盛舉，把感恩的心傳遞下去，給全台灣的外送員大大的溫暖！

中天人氣主播劉盈秀也在社群平台登高一呼，親自示範「手護外送員」手勢。(圖/劉盈秀粉絲團)

「手護外送員」社群活動串連擴散中 一同向全台辛苦外送員致敬

身為外送服務主力之一的必勝客，領頭發起「手護外送員」活動，邀請所有認真防疫的民眾，一起給全台灣辛苦的外送員鼓勵：可以到FB和IG發佈感謝手勢照，再標記「手護外送員」分享給身邊的所有外送員；也可以在取餐時以雙手比出大大的讚，表示「外送員真的讚！」，再把姆指靠近、手臂張開變屋頂，代表「感謝有你，大家才能安心待在家」。中天人氣主播劉盈秀也在社群平台登高一呼，親自示範「手護外送員」手勢，短短兩個小時就吸引上千網友按讚，更有許多網友也分享自己感謝手勢的照片，向全台外送員表達心意。

必勝客品牌大使「必勝哥」宋偉恩過去也曾是風雨無阻的辛勤外送員，他也在社群響應「手護外送員」活動，並號召好友與粉絲共襄盛舉！宋偉恩更示範「折盒子、寫感謝、放愛心」三步驟，將家中的比薩盒或紙盒改造為充滿溫度的「Pizza Heart感謝盒」，放在外送取餐處，讓外送員置放餐點時也能收到溫暖的心意！

安心送 防疫必勝! 必勝客提醒務必遵守「手護外送員」守則

必勝客也特別提醒遵守「手護外送員」守則：加強「安心取餐距離」，外送的餐點均送至1F門口或放置大樓管理室由警衛代收；外送員在抵達時，會先放妥置物架並消毒後，將餐點放在置物架上，再通知顧客戴著口罩下來取餐，全程保持安全社交距離，降低接觸感染的可能性；外送網路下單採「線上非現金交易」，保持顧客與員工零接觸，降低感染風險。必勝客也邀請全台外送同業與消費者們，一起以「感謝起手勢」、「Pizza Heart感謝盒」向所有堅守崗位的外送英雄致敬，讓外送員感受到無處不在的感謝與鼓勵！