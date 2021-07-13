【回憶殺】日本桌球天后福原愛當年不顧日媒「格差婚」唱衰，2016年堅持嫁給台灣桌球名將江宏傑，婚後螢光幕形象超甜蜜，一度成為演藝圈模範夫妻，卻在本月8日宣布離婚，消息震驚外界。由於福原愛被拍到疑出軌「橫濱大谷翔平」，好名聲瞬間暴跌谷底，成為人人喊打的過街老鼠。

福原愛1988年生於日本宮城縣，3歲開始學習桌球，在前桌球運動員媽媽的嚴格訓練下，10歲就成為職業選手、11歲入選國家代表隊，成為最年輕的日本國手；更厲害的是，年僅15歲的福原愛2004年挺進雅典奧運，獲得16強的佳績，23歲領軍女團在倫敦奧運勇奪銀牌，創下日本首面女子桌球獎牌的紀錄，27歲又在里約奧運再替家鄉摘銅牌，卓越的表現與成績帶動日本桌球狂熱，獲封國民女兒，成為當地小孩的偶像，還有父母把孩子取名福原愛，盼望小孩能跟她一樣可愛又堅強。

福原愛婚前是傑出的桌球國手。（圖／中時資料照）

福原愛2014年因腰傷停賽，江宏傑傳訊息關心，她起初已讀不回，後來漸漸卸下心房互動，意外擦出愛火，2015年春天升格為戀人，不過福原愛的桌球排名、經濟能力遠勝過江宏傑，傳日本桌球協會下達禁愛令，但小倆口不受外界壓力，2016年宣布結婚，當時江宏傑甜蜜的透露婚戒是他親自設計的，全世界唯一的一只，「代表小愛是我的唯一」，福原愛也公開表白：「小傑在哪裡，我就在哪裡」小倆口愛得一頭熱，完全無視日媒嘲諷「格差婚」。

婚後福原愛跟著江宏傑搬到台灣，不久後生下一對兒女，時常在社群平台分享幸福的家庭生活，更在大陸真人秀《幸福三重奏》狂放閃，恩愛的形象深植人心，獲得大量的代言邀約和曝光度，結婚5年就賺進2.6億的財產，非常驚人。

正當外界羨慕這對銀色夫妻的好感情時，福原愛卻在今年3月爆出不倫風波，遭日媒《女性seven》直擊過夜「橫濱大谷翔平」掀起譁然，陸續抖出福原愛遭夫家精神虐待、江宏傑口出惡言等，婚變鬧得滿城風雨，對此她二度發聲明致歉，表達只是心情不佳相約散心，沒有住在同一個房間；但在日本社會幾乎被認定是出軌行為，當地民眾幾乎一面倒支持江宏傑，但大陸網友站在福原愛那邊，不忍女方身為媳婦長期遭夫家刁難，希望江宏傑快放手。

福原愛和江宏傑未來會共同監護兩位小孩。（圖／臉書）

江宏傑最初力挺福原愛，強調「我對小愛的愛，從認識第一天到現在都不曾改變」、「未來的路還很長，我們彼此的情感都不會因此消失」仍在4個月後宣布離婚，兩人共同簽字發聲明：「致 各位關心我們的朋友們：我們已經結束彼此的婚姻關係，接下來仍會共同監護二位孩子。謝謝大家一直以來的關心，也請求外界給予二位年幼的孩子私人的空間。」

福原愛目前在日本神隱，未來是否會東山再起備受關注，不過當地民風對公眾人物容忍度較低，只要沾上負面新聞就很難再回到過去的聲量，但大陸網友普遍對福原愛的態度友善，桌球女選手湯媛媛還特地發聲力挺、不排除替福原愛找東北情人，所以外界推測福原愛有可能會轉往大陸發展。