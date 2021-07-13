疫情來襲，許多人都改為居家上班，沒想到在家時間變長，男人除了忙工作，還得滿足另一半想要的需求。小張去年新婚，為了存錢買房，經常加班衝業績，3級警戒期間宅在家，老婆多次暗示要他「補交作業」，但他就是舉不起來，只好跟老婆坦白力不從心。後來小張在老婆陪同下接受中醫調理，1周後症狀明顯改善，重新在老婆面前硬起來。

收治小張的中醫師楊永榮表示，勃起功能障礙就是俗稱的不舉或陽痿，指在有性慾要求時，陰莖不能勃起或勃起不堅，陰莖無法進入女性的陰道。然而許多男性因羞於啟齒，不願意就醫尋求幫助，結果往往不是拖到病況惡化，就是釀成夫妻失和，只要及早接受專業治療，這些遺憾皆可避免。

針對陽萎不舉，西醫認為病因多來自縱慾過度、手淫過度、性荷爾蒙不足，或糖尿病、酒精中毒、吸菸過量、過服安眠藥、營養失調、生殖器變型等等都會造成。近年來許多研究更指出，有40%至85%的人由於精神因素，日常生活過於緊張、恐慌、極度興奮等，引發精神性陽萎。

西醫治療陽萎不舉，大部分是不管病因，以補充荷爾蒙為原則。雖然效果立即，但只能逞一時之勇，只治標不治本，無法達到根本治療的效果。相較之下，中醫治療陽萎症首重查明病因，然後辯證論治，以達到對症下藥。

楊永榮醫師舉例說，血虛引起陽萎，就要用補血、活血的藥方，以增加陰莖動脈的血液的流通量。氣虛腎陽虛損引起陽萎，就要以補氣壯陽補腎法，使陰莖可以達到充血功能。濕熱下注引起陽萎就需要先以清熱除濕法，疏通陰莖內海綿體內之濕氣，然後再養精益腎。

另外，血瘀或外傷引起陽萎要以排除瘀血，促進新陳代謝，使陰莖海棉體內的血流暢通。至於肝氣鬱結引起之陽萎以疏通肝脈，解除肝經鬱滯，通氣行血，使全身血流可以順利流向陰莖海棉體。

中醫理論認為，腎為「先天之本」。想要維持良好性能力與腎有關。男性不妨在日常飲食多攝取大蒜、花椒、羊肉、韭菜、腰果、牡蠣、枸杞子、海魚、黑豆等食材，為保養性能力超前部署，自然可長久享受美滿性生活。

楊永榮醫師指出，中醫治療以對症下藥的方式治標治本，安全性高，又能調理身體。按照不同原因引起病源，採用不同藥物治療，更可以達到藥到病除的功效。一般陽萎患者接受中醫調理，1周後就能感覺明顯改善，搭配飲食均衡，作息規律，鍛鍊體能，效果更佳。