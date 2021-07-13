許多民眾吃壞肚子就會自行到藥局買止瀉劑，或是吞幾顆正X丸，其實這些我們習以為常的觀念可能要換個角度了。今天微笑藥師網想稍作澄清，不是只要一鬧肚子，就亂吃止瀉藥喔。

●釐清拉肚子的原因

腹瀉(俗稱拉肚子)是腸道黏膜發生問題，造成腸道吸收水份困難，以致於水瀉。另外有可能因為腸道蠕動太過亢奮，導致腸內食物尚未消化吸收就快速通過而排出，再來也可能是腸道分泌作用的亢進，當然，也有可能是情感的壓力、感染、胃腸的疾病、藥物所造成的腹瀉。

但許多民眾在發生腹瀉的情況下，常會自行到藥局購買止瀉藥，事實上這是個冒險的行為。

如果是因為服用生菌數較高，或是具感染性的食物，或是用餐前沒清淨雙手等造成的腹瀉狀況，微笑不建議民眾自行購買止瀉劑，原因在於若是因為食入感染性食物造成的腹瀉，此時又服用抑制腸道動的藥物，而反會不利於病菌的排出。

通常建議讓病菌快速排出體外，補充益生菌與電解質即可。但若非感染性因素，或必要時，可以暫時性的藉由止瀉劑達到收斂的作用。

●腹瀉飲食原則

急性腹瀉期，把握以下飲食原則，減少腸道的刺激。

1.嚴重腹瀉時，可以禁食1-2天，比較穩定時，可採「低渣飲食」。

2.採用低纖維 (低渣飲食)、不含乳糖的食物 (避免喝牛奶)。

3.清淡飲食，避免過度油膩、刺激性的食物。

4.補充水分與電解質。

5.到底急性腹瀉期，可不可以吃土司？

腹瀉時吃白土司與清粥幾乎是深植入我們腦海的印象，但能不能吃土司，取決於會不會腹脹。許多急性腹瀉因為腸黏膜的損傷及益菌的消耗怠盡，以致於伴隨脹氣的現象，這時微笑就不建議吃白土司。因為發酵類的白土司，可能會惡化脹氣的狀況。若如果沒有脹氣的現象，白土司當然是可以吃的唷。

●善用益生菌，請慎選

急性腹瀉期，益生菌能發揮雙重作用，第一、高單位益生菌(100億菌株以上)能扮演沖刷病菌的作用，將卡在腸道表面的病菌沖掉。第二、駐紮於腸道的益生菌能產生乳酸、醋酸，除了可以抑菌外，更能修護腸黏膜，其使能附蓋於腸道表面，形成一道保護膜阻隔病原和過敏原的刺激，縮短腹瀉的時間。建議至少連續服用一至二週的時間。

那到底我們該選用何種益生菌來減緩急性腹瀉呢？可不是每種益生菌產品都適用喔。腹瀉情況挑選益生菌產品的原則是，裡面不要含有輕瀉作用的成份(如：番瀉葉、鎂鹽、乳糖、蘆薈素等、大量纖維)， 避免腹瀉情況更嚴重。

為什麼微笑會列出這些成分呢？原因在於許多市售益生菌是針對於便祕者使用，配方中大多添加上述成分，若是在急性腹瀉期又服用該類益生菌產品，反而會適得其反，微笑呼籲民眾，在選購益生菌產品時，一定要看清楚與看懂裡面的成分喔。