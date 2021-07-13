為抵擋嚴重特殊傳染性肺炎，宅在家成為多數人時下現況，根據專家指出，除了年齡、潛伏疾病外，肥胖也增加了重症風險。

●宅而不胖 掌握3飲食原則

長時間不出門，很多人會靠吃打發時間，尤其在疫情當下，更利用吃來穩定情緒，導致三餐不規律，作息混亂，體重直線上升。但其實宅在家是調整飲食的好時機，國民健康署分享以下原則，讓你宅而不胖：

用餐時先喝湯再吃菜，可以避免吃過量。(示意圖/Shutterstock)

1、用餐時先喝湯再吃菜：

湯建議以清湯為主，避免勾芡或濃湯，先喝湯之後，將超過半碗份量的蔬菜夾到碗中，其中至少有1道是深綠色蔬菜，建立吃足蔬菜的好習慣。

飲食順序是控制血糖的關鍵，建議先吃蔬菜和蛋白質食物，最後吃碳水化合物等主食，就算吃一樣的東西，也能更有飽足感。

2、菜肉相伴取代大肉塊：

家中備餐或點購外賣時，可選擇如番茄炒蛋、芥藍肉絲、豆干芹菜等菜色，避免單點控肉、排骨等大塊肉類。

3、善用低油烹調方法：

多選擇蒸、煮、烤、微波等低油烹調法，取代油炸、煎等高熱量方法。

4、用蔬果取代零食：

可準備一些方便食用的蔬果，如小黃瓜、大番茄、蘋果、香蕉等，於餐間肚子餓時，即可取用，不但有助於達到一天應攝取的建議量，更可取代吃零食的習慣。

5、點心與家人一起分享：

大多數的零食點心都隱藏了高鹽、高熱量、高脂肪最好能與家(他)人分享，或是先以小包裝方式分裝，每次適量取用。

6、養成每天量體重習慣：

只要體重有上升趨勢，就要調整飲食，並維持良好運動習慣。