行政院發言人羅秉成12日召開記者會證實，台積電、永齡基金會已完成合計捐贈1千萬劑BNT疫苗的契約簽署。對於外傳過去BNT疫苗採購是政府在卡，羅秉成不滿酸「這個講法很卡通」。對此，資深媒體人李艷秋表示，「真相密碼都已呈現，大家心照就好，別再計較，最重要的是，疫苗要來了」。

總統蔡英文。(圖/本報資料照)

李艷秋12日在臉書貼文，以「『卡』了竟然還能『通』，真的很卡通」為題表示。終於，永齡、台積電買到BNT一千萬劑疫苗，相信很多台灣人今天睡前都會多了一層安心。

行政院發言人羅秉成。（圖/行政院提供）

李艷秋提到，「除了感謝郭董和台積電的努力，我們更要感謝蔡英文總統願意放手。七百條人命、經濟的崩解以及來勢洶洶的變種病毒，讓蔡總統願意重新回到去年十月東洋走的路，透過郭董和上海復星進行商業談判。對性格高傲的她來說，雖然難堪，但她仍然放行了，她心中還是有人民的」。

李艷秋坦言，「雖然老百姓的記性都很好，過程中執政者的態度、手法、利齒、狂言歷歷在目，但是真的不需要再算帳了，郭董先前感謝蔡總統願意開綠燈，真相密碼都已呈現，大家心照就好，別再計較，最重要的是，疫苗要來了」。

李艷秋並強調，至於那些銜主子之命把疫苗採購搞成障礙賽的官員，他們也夠辛苦了，先前要卡，接下來還要大內宣，把永齡台積電慈濟對台灣的不捨，吹成自己的成功與政績，搶功搶得費力不說，這些疫苗跟他們沒個屁關係，他們是第二類，早就打好打滿（搞不好連第二劑都完成了），所以老百姓更應該常常歌頌他們，別讓他們因為不爽又橫生枝節。記住，疫苗打進手臂才是最重要的。