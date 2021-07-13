世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天建議，不要將不同廠牌的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗混合施打，她稱這是個「危險趨勢」，因為這對人體健康的影響，目前少有相關資料。

斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在線上簡報中說：「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據。」

「一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3 和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂。」（譯者：張佑之）1100713