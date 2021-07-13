世衛專家建議 勿混打不同廠牌新冠疫苗 稱這是「危險趨勢」 03:502021/07/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世衛專家建議 勿混打COVID－19不同廠牌疫苗。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織（WHO）首席科學家斯瓦米納坦今天建議，不要將不同廠牌的2019冠狀病毒疾病（COVID－19）疫苗混合施打，她稱這是個「危險趨勢」，因為這對人體健康的影響，目前少有相關資料。 斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）在線上簡報中說：「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據。」 「一旦國民開始決定何時以及何人將接種第2、第3 和第4劑疫苗時，就會造成全國混亂。」（譯者：張佑之）1100713 #新冠肺炎 #世衛 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 世衛專家建議 勿混打不同廠牌新冠疫苗 稱這是「危險趨勢」 - 國際 - 中央社 世衛：全球逾104國出現Delta變異株 將成主流 - 國際 - 中央社 總統遭暗殺後海地局勢陷動盪 美堅持不派軍 改派技術小組前往 - 國際 古巴總統將示威歸咎美國制裁 拜登支持抗議民眾 - 國際 - 中央社 印度11觀光客自拍被雷打死 一天68人被劈死 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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