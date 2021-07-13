對於台積電與鴻海購買德國BNT疫苗一事，前民進黨立委郭正亮披露一些內幕細節，並且認為幫政府護航的一些說法，大部分人都不相信，因為太多邏輯漏洞！

前民進黨立委郭正亮12日在中天電視《正常發揮》政論節目中表示，高虹安說郭董5月23日開始籌備買BNT，到6月18日見到蔡英文。

郭正亮指出，像郭台銘這樣的大企業家，花了25天找不到路，政府說全力在幫他，有可能嗎？他並不是隨便一個人！「找不到路」就是他沒辦法得到政府授權。郭台銘見完蔡英文，路就開始通了。他正式拿到政府法律文件是6月25日，又拖了一個禮拜，拿到政府法律文件還需要一個禮拜？坦白說，「我認為蔡英文基本上已經感受到疫苗短缺引發的恐慌，引發老百姓的危機感，就是民調一直在下降」。

郭正亮直言，台灣防疫國際排名，從第5名跌到第44名，經濟學人排名是倒數第2，「怎會沒感覺？當然有感覺！」老百姓看到排名，當然也有感覺，就會反應到政黨和個人的民調上，所以開始警覺把這個問題當危機來處理，恍然大悟前面的疫苗政策出問題。

郭正亮認為，「可是又不想直接出來說對不起，前面的疫苗政策錯誤」，問題在這裡！譬如說東洋早買3000萬劑，大家已經打一半了，後來跟東洋說200萬劑好不好，且不只對東洋喊200萬劑，對Novavax也喊200萬劑，AZ有機會代工結果去年8月拒絕，買的莫德納到貨率這麼低，買的AZ到貨率更低，這都已經是事實，全台灣人都知道。所以明明是疫苗政策錯誤，或者執行力太差，可是又不想為這個道歉，所以就開始轉向別的故事。

郭正亮說，「我覺得總統府真的是想要處理問題」，可是因為黨內確實也有一些人堅持意識形態的眉眉角角，所以後來不是提出3個條件嗎？「原廠製造、原廠標籤、直送台灣」，但新加坡只要求第一點，所以新加坡6月23日拿到「復必泰」，可以看到新加坡實用主義態度，趕快讓老百姓打疫苗更重要，比標籤的意識形態更重要。

最後合約送來台灣，又花兩天，因為上面寫「台灣地區疾管機構」，當然府方和法務又研究半天，「這是不是在矮化我們？」因為簽約方不是大陸地區，所以沒有對比的對象，又想半天。但已經臨門一腳，如果卡住，恐怕台灣民眾也會有意見，所以府方就同意了。

郭正亮直言，已經進展到這裡，照理說不會有進一步的障礙。不過，在上面的說明，因為要把疫苗不成的理由怪罪到對方，所以一定會說「他卡我啦」，如此就可以解釋「我們前面不是沒有買」。可是如果去回憶前面買的過程，即陳時中自稱去和德國BNT直接接觸，還說開線上會議，那時衛福部就是要跳過上海復星，不承認別人的大中華市場代理權，上海復星當然會跟BNT說這樣會違反合約，會去告BNT，「我的理解是這樣沒有成的」。

郭正亮進一步說，他們一定要解釋成德國政府已經答應了，沒想到德國大使又說德國政府沒介入這件事。郭說，全部都「兜不攏」，留下一些讓民眾去想，以為德國政府可以搞定這件事、可以影響BNT。

郭正亮認為，如果BNT真的可以跳過上海復星，那當時為何會不成？所以只好又創造出一個邏輯，說美日捐贈疫苗，造成上海復星壓力，這是最新邏輯，就始終不要承認回到大中華代理權，硬就是不接受。

郭正亮表示，因為後來台積電走回到大中華代理權，所以只要接觸上海復星即可，但這邏輯政府不願意接受，一定要另外創造一個理由，說德國政府介入，因為德國需要晶片。郭質疑，有嗎？這又是漏洞。

另有人說美日送疫苗，所以上海復星要比照辦理？郭正亮強調，如果這樣講，美日送疫苗後，又為何一定要透過上海復星？直接跟BNT買就好了，所以又有邏輯說：「德國政府協助啦，美日都站出來啦，跳過上海復星一定成功啊！」結果沒有，乖乖回到上海復星，所以說了一堆，大部分人都不相信，太多邏輯漏洞！郭正亮最後強調，為何一定要透過上海復星？「因為上海復星可以告BNT，簡單講就是這樣」。