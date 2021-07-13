企業財報季前！美股3大指數再創新高 道瓊挑戰35000大關 06:062021/07/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在企業財報季來臨和重大經濟數據公布前夕，美股3大指數同步再創新高，道瓊指數一度挑戰35000點大關。 道瓊工業指數漲升126.02點或0.36%，以34996.18點作收。 標準普爾指數攀升15.08點或0.35%，收在4384.63點。 科技股那斯達克指數漲31.32點或0.21%，收14733.24點。（譯者：張佑之）1100713 #美股 #指數上漲 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 世衛專家建議 勿混打不同廠牌新冠疫苗 稱這是「危險趨勢」 - 國際 - 中央社 世衛：全球逾104國出現Delta變異株 將成主流 - 國際 - 中央社 總統遭暗殺後海地局勢陷動盪 美堅持不派軍 改派技術小組前往 - 國際 古巴總統將示威歸咎美國制裁 拜登支持抗議民眾 - 國際 - 中央社 印度11觀光客自拍被雷打死 一天68人被劈死 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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