在企業財報季來臨和重大經濟數據公布前夕，美股3大指數同步再創新高，道瓊指數一度挑戰35000點大關。

道瓊工業指數漲升126.02點或0.36%，以34996.18點作收。

標準普爾指數攀升15.08點或0.35%，收在4384.63點。

科技股那斯達克指數漲31.32點或0.21%，收14733.24點。（譯者：張佑之）1100713