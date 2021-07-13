屏東縣東港鎮某櫻花蝦老舖「店三代」阿翰（化名），因家境富裕而遭校園霸凌，金額總近150萬元，主謀阿雄（化名）與阿翰是國小同學，原先只是玩手機遊戲打賭，發現阿翰「超有錢」後竟找來學長和校外人士共同勒索，阿翰為求安穩上學只能默默忍耐，直到其祖父發現有錢不翼而飛才揭發此案。

「我有一包錢藏在廚房卻不見了，報警調查才知道他（阿翰）在學校被欺負成這樣。」阿翰祖父語帶心疼的表示，今年農曆年節就隱約發現營收短缺，但當時店裡每天都被客人擠得水洩不通，生意好到連休息的時間都沒有，自然也就無暇他顧，直到3月時家中有筆40多萬元鉅款不翼而飛，他這才驚覺不對。

阿翰祖父當時設想數個可疑人士，卻從來不曾懷疑到寶貝孫子身上，警方上門調查後，阿翰才坦承是自己偷錢，但警方只在阿翰房間找回30多萬元，再三追問下，終於突破阿翰心房，他透露在學校遭長期勒索，只好「用鈔票保護自己」，繳保護費只求能安心念書。

老頭家從碼頭邊的小販開始做起成為屏東名店，但他沒想到自己辛苦攢下的家業，竟會成為孫子遭欺負的原因。（圖／宋岱融攝）

而本刊調查發現，此霸凌行為從國小時就已開始，阿翰與主謀阿雄（化名）就讀同個補習班，在課餘時間會一起玩手機遊戲，原先只是孩子間的嬉戲玩耍、消磨時間，阿雄卻在某次提議用遊戲勝負打賭，小打小鬧竟成為金錢博弈，賭注甚至高達數千元，而阿雄發現阿翰家境富裕後，情況越演越烈。

阿雄與阿翰國小畢業後進入同個國中，2人分屬不同班級，但阿雄沒有打算就此放過這隻鮮嫩的「肥羊」，他在國中還認識多位學生和校外人士，每當在吃喝玩樂或逛街時，他總會叫阿翰來付錢買單，最後甚至直接跟阿翰伸手拿錢，金額也從原本的數千元「漲價」到數萬元。

阿翰的校長坦承確有此案，但他強調受害學生的班導師不知此事，學校是在警方介入調查、得知該案的第一時間便啟動校安通報，後續也都依規定處理。他說，校方曾建議涉案學生轉學，遭學生家長拒絕後便啟動輔導機制，疫情期間也有持續關心雙方狀況，與兩邊家長保持聯繫與協助溝通。

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