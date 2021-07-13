屏東縣東港鎮某櫻花蝦老舖第三代阿翰（化名）目前就讀國中，卻被同學和學長霸凌勒索，金額高達150萬元，知情人士更透露，阿翰的導師其實早就知道他被欺負，卻一直選擇袖手旁觀，該校校長眼見紙包不住火才出來擦屁股，卻在未改正霸凌學生偏差行為下，想逼迫他們轉學以息事寧人。

該校爭議早已並非首起，今年1月時，該校學生到台南安平老街戶外教學，2名國一學生看到有身障者街邊行乞，他們先是假意捐款，投擲10元和5元硬幣後開始嘻笑嘲諷，一旁還有人在錄影拍攝，這段影片被放上網路後也引發大眾怒火，怒批學生們不懂尊重，質疑學校的品德教育尚待加強。

本刊調查，櫻花蝦與黑鮪魚和烏魚子被列為東港三寶，年產值往往高達5億以上，而阿翰家世代討海為生，「老頭家」年輕時開始擺攤，憑藉家傳的海鮮加工方法與產品做出口碑，將櫻花蝦製成休閒食品，甚至遠赴日本與大師技術交流，最終成就了這塊「金招牌」。

該校學生今年1月到台南校外旅行時，曾嘻笑嘲諷在路邊乞討的身障者，影片在網路上引發眾怒。（圖／翻攝自網路）

但讓阿翰祖父想不到的是，自己辛苦攢下大半輩子的家業，竟會讓愛孫成為被遭霸凌的原因，目前只盼司法能還給他們公道，也希望教育體制能給所有孩子一個平安學習的念書環境。

阿翰的校長坦承確有此案，但他強調受害學生的班導師不知此事，學校是在警方介入調查、得知該案的第一時間便啟動校安通報，後續也都依規定處理。他說，校方曾建議涉案學生轉學，遭學生家長拒絕後便啟動輔導機制，疫情期間也有持續關心雙方狀況，與兩邊家長保持聯繫與協助溝通。

屏東縣教育處長江國樑表示，校園霸凌案有相關規範準則，校方依校安通報給教育處後，業辦科和督學會依事件特性和輕重緩急瞭解細節，如有必要則會組成調查委員會，涉及法律案件也將配合檢調的相關調查；對於犯錯的孩子也將給予法治教育，希望別因一時疏忽而用一輩子償還，畢竟「所有犯錯行為都是求救訊號。」

江國樑也提到，沉默會引發很多不幸事件的擴大，若孩子遇到不公不義的對待，一定要跟他信任的老師報告，這同時也是在協助犯錯的孩子改正，否則這個錯會越來越沉重。

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