全球排名第七大的貨櫃海運公司長榮（2603）12日宣布今年第三波造櫃及購買貨櫃計畫，預計將投入3997.5萬美元，向Guangdong FuwaEquipment Manufacturing購買6000只貨櫃，長榮持續購買貨櫃，顯示貨櫃海運市場榮景樂觀。
事實上，若加上12日購買的6000只貨櫃，今年2月榮運購買的1.8萬只貨櫃及今年3月長榮透過兩家子公司購買的3.95萬貨櫃，累計今年以來長榮集團已經購入6.35萬只貨櫃。。
全球排名第七大的貨櫃海運公司長榮（2603）12日宣布今年第三波造櫃及購買貨櫃計畫，預計將投入3997.5萬美元，向Guangdong FuwaEquipment Manufacturing購買6000只貨櫃，長榮持續購買貨櫃，顯示貨櫃海運市場榮景樂觀。
事實上，若加上12日購買的6000只貨櫃，今年2月榮運購買的1.8萬只貨櫃及今年3月長榮透過兩家子公司購買的3.95萬貨櫃，累計今年以來長榮集團已經購入6.35萬只貨櫃。。
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