大聯盟全明星賽14日開打，先發陣容公布，美聯先發投手為天使隊大谷翔平，而且大谷還被排在第一棒打擊（DH）。國聯的先發投手是國民隊薛爾瑟(Max Scherzer)，薛爾瑟原本不在明星賽名單，後來遞補進來。大谷翔平的安排在明星賽前所未見，規則還允許美聯換投之後仍讓大谷擔任DH繼續打擊。

美聯總教練也就是光芒總教練凱許(Kevin Cash)說：「我們允許把大谷當成兩位選手來使用，這是球迷想看的。」既然大谷成為史上首位在明星賽入選兩份名單的人（先發DH、投手），他本來就應該使用DH的位置，反正他注定要創紀錄，凱許乾脆把他擺在先發投手與第一棒。

壞消息是教士隊投手達比修有在前次例行賽先發突然身體不適，背部與臀部緊繃而放棄明星賽，失去在明星賽對決大谷翔平的機會。大都會王牌投手迪葛朗(Jacob deGrom)也因為先發輪值卡到而退出，改由原先最大的遺珠薛爾瑟補上。

大谷在24小時之內連續出征全壘打大賽、明星賽第一棒、明星賽先發投手，亦是空前的紀錄。美聯在大谷之後的棒次為藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、紅襪波格茲(Xander Bogaerts)、洋基隊賈吉(Aaron Judge)。

國聯的開路先鋒為教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)，接著為道奇隊孟西(Max Muncy)、紅雀阿瑞納多(Nolan Arenado)、勇士隊弗里曼(Freddie Freeman)。總教練是道奇的羅伯茲(Dave Roberts)。